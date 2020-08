Manfredonia. La XXVII edizione del torneo over 35 assegnato al Bar Haiti ma quante polemiche

Manfredonia, 30 agosto 2020. Termina la XXVII edizione del torneo “Over 35”, organizzato, come ogni anno dalla UISP di Manfredonia ma questa volta con parecchie recriminazioni.

Allo stadio Miramare di Manfredonia, con orario fissato per 18,00, si affrontavano per la finalissima le squadre bar Haiti e Renzullo Impianti, due tra le squadre migliori della competizione.

Una gara molto equilibrata, quanto al 25 del s.t. , il direttore di gara assegnava un calcio di rigore, assolutamente ineccepibile, per atterramento in aerea di un calciatore del bar Haiti.

Apriti cielo, proteste vibranti da parte dei calciatori della Renzullo Impianti, all’indirizzo del direttore di gara, qualche diverbio di troppo, durato oltre 5 minuti e la decisione dell’arbitro di mandare le squadre negli spogliatoi, a seguito della decisione da parte del capitano della Renzulli Impianti, decisione, peraltro, condivisa dai calciatori e dirigenti, di non preseguire la gara, con conseguente assegnazione del trofeo alla squadra bar Haiti.

A freddo, raccogliamo le dichiarazioni del dirigente della Renzulli Impianti, Matteo Di Tullo, il quale si dice amareggiato da quanto accaduto ma nel contempo ha tenuto ad evidenziare alcuni aspetti che hanno inficiato la qualità del torneo organizzato, ogni anno dalla UISP.

In sostanza, afferma Matteo che, pur avendo pagato € 750,00 per la iscrizione, ogni anno, ci aspetteremmo una classe arbitrale più attenta e soprattutto più giovane, mentre, non cambia assolutamente nulla, in quando, le terne arbitrali, commettono errori eclatanti e spesso determinanti per il risultato finale. Infatti, tuona Matteo, è ciò che è accaduto nella finale di ieri, allorquando, la terna arbitrale assegnava, erroneamente un calcio d’angolo in favore del bar Haiti, errore fatto rilevare anche da due calciatori del bar haiti.

Invece, è stato battuto il calcio d’angolo mentre tutti i calciatori della Renzullo Impianti, rimasti fermi, si aspettavano che il pallone gli fosse restituito dagli avversari. Invece, accade l’imprevedibile: il gioco che riprende alacremente, battuto il calcio d’angolo con spiovente in aerea di rigore, conseguente atterramento del giocatore del Bar Haiti e rigore ineccepibile assegnato dal direttore di gara. Apriti cielo, calciatori che si rincorrono, paroloni, qualche spintone, insomma 5 minuti di polemiche e poi il triplice fischio finale emesso dal direttore di gara, dopo aver consultato il capitano della Renzullo Impianti.

Non è stato certamente uno spettacolo edificante quello cui ha assistito il pubblico numeroso presente nella gradinata, tra cui tanti bambini e giovani calciatori, che hanno reagito con fischi indirizzati alle squadre. In diversi in gradinata, hanno evidenziato che è una costante, ormai che questo torneo si concluda ogni anno tra le polemiche. Non ci sta il dirigente della Renzullo Impianti, Matteo Di Tullo ad essere additato di mancanza di lealtà e sportività e spiega i motivi del ritiro della propria squadra.

Afferma Matteo Di Tullo che la decisione di non preseguire la gara è stata sofferta ma condivisa da tutti e comunicato al direttore di gara, a causa dei molteplici errori, commessi a loro danno dalla terna arbitrale. A ciò aggiugasi, tuona Matteo, che pur essendo stato fissato alle ore 18,00, il fischio di inizio della finale, la propria squadra ha dovuto i giocatori del Bar Haiti, ritardatari, poiché presentatisi in campo alle ore 18,20. Conclude Matteo, rilevando che ” ogni anno la musica non cambia, stessi arbitri, stessi errori e quindi un torneo che non verrebbe disputato nel rispetto integrale del regolamento gioco calcio“.

A cura dell’Avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 30 agosto 2020.