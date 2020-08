Piazzolla “14 positivi Covid nel Foggiano, 6 di rientro dalla Campania”

Foggia, 30 agosto 2020. “In data odierna sono stati registrati in provincia di Foggia 14 nuove positività al Covid19.

Si tratta di 4 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 6 persone di rientro dalla Campania; 2 persone sintomatiche, individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale; 2 persone individuate durante l’attività di screening. Il servizio di Igiene aziendale sta ricostruendo le catene di contagio per disporre la sorveglianza attiva volontaria. Invitiamo i cittadini a seguire rigorosamente le norme di prevenzione come: uso della mascherina, lavaggio mani e distanziamento sociale”. Lo dichiara in una nota il Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla.