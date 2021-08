Covid: in Puglia 105 nuovi casi positivi e 3 morti

Foggia, 30/08/2021 – (ansa) In Puglia ci sono stati nelle ultime 24 ore tre morti e sono 105 i nuovi casi di Coronavirus registrati a fronte di 6.632 test eseguiti, con una incidenza dell’1,5%. Le province più colpite dai nuovi casi sono quelle di Foggia (45) e di Lecce (43) e quella di Bari (15). Le persone attualmente positive sono 4.71 delle quali 251sono ricoverate e 24 in terapia intensiva. Le vittime in Puglia dall’inizio della pandemia sono 6.706. (ansa)