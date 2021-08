Green pass a scuola, come saranno effettuati i controlli

Foggia, 30/08/2021 – (sky)Con la riapertura imminente e l’obbligatorietà del certificato verde per il personale, gli istituti si stanno organizzando per le verifiche, in attesa della piattaforma nazionale annunciata dal ministero dell’Istruzione. Restano invece da risolvere i nodi legati ai test e ai trasporti.

Ci siamo quasi. Con la riapertura imminente delle scuole e l’obbligatorietà del green pass per il personale, gli istituti si stanno organizzando per il controllo della certificazione verde Covid. Ecco come funzioneranno le verifiche.

Per attivare la piattaforma servono alcuni passaggi. Innanzitutto il Garante della privacy deve dare il via libera alle schede tecniche. Successivamente serve un provvedimento, probabilmente un decreto legge, che introdurrà ufficialmente la novità a livello nazionale. In seguito servirà qualche giorno per testare la piattaform.

Per attivare la piattaforma servono alcuni passaggi. Innanzitutto il Garante della privacy deve dare il via libera alle schede tecniche. Successivamente serve un provvedimento, probabilmente un decreto legge, che introdurrà ufficialmente la novità a livello nazionale. In seguito servirà qualche giorno per testare la piattaforma.

“Alcune prospettive sono sicuramente migliorative rispetto al passato, una su tutte la super app che consentirebbe il controllo collettivo in segreteria di tutti i green pass al mattino, prima che inizino le lezioni, per sapere chi può entrare e chi no quel giorno”, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, commentando l’introduzione della piattaforma.

Critico invece il presidente dell’Anp Puglia, Roberto Romito: “C’è voluto quasi un mese” e ora “siamo in ritardo: la piattaforma sarà pronta, crediamo, non prima dell’inizio delle lezioni, che in Puglia è fissato al 20 settembre”. “Fino a quando non sarà disponibile – ha aggiunto – dovrà essere controllata ad ogni ingresso la validità del Green pass. E ciò andrà fatto in ciascuno degli oltre 2.500 edifici scolastici pugliesi”. Per Romito “sarebbe bastato conoscere la data di scadenza del green pass per poter evitare controlli quotidiani”

Se sui controlli sul green pass, la questione sembra risolta, rimangono altri nodi ancora da sciogliere prima dell’avvio dell’anno scolastico. Il principale è legato ai test. Il 90% del personale scolastico è vaccinato, ma nella fascia 12-19 anni, quella degli studenti, il 31% ha fatto la seconda dose o dose unica, il 53% la prima dose. (sky)