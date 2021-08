Isole Tremiti, salvati due naufraghi incastrati tra gli scogli

Isole Tremiti (Foggia), 30/08/2021 – (primonumero) Nel pomeriggio di ieri dopo una segnalazione via radio sulla presenza di un gommone alla deriva con due persone a bordo che chiedevano aiuto, il battello della Guardia Costiera si è diretto immediatamente verso i due in difficoltà e ha trovato il gommone incagliato tra gli scogli.

Gli operatori della Guardia Costiera hanno quindi recuperato i naufraghi accertando che fossero in buone condizioni di salute e li ha trasportati in porto.“La Guardia Costiera – si legge in una nota della Capitaneria – ricorda che per qualsiasi emergenza in mare è disponibile il numero gratuito 1530, sempre presente per la protezione del mare e di chi lo vive”.