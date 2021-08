Manfredonia, scontro tra auto e scooter: donna portata in ospedale

Manfredonia (Foggia), 30/08/2021 – (retesmash) Uno scontro tra un’auto e uno scooter elettrico si è verificato intorno alle ore 14.30 in via Pulsano. Sconosciute le cause del sinistro. Ad avere la peggio nello scontro la giovane donna che conduceva lo scooter, per la quale è stato attivato il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma pare che non sia stata più trasportata con l’elisoccorso ma bensì con l’ambulanza. Sul posto sono anche intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per le indagini del caso. (retesmash)