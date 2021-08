“Emergenza abitativa a Foggia, per affrontarla basta volerlo fare”

Emergenza abitativa è un altro modo di per dire che a Foggia mancano case di Edilizia Residenziale Pubblica, ossia case popolari a fitti sociali compatibili con le risorse economiche delle famiglie in difficoltà.

Il vivere l’emergenza abitativa, che ha origine molti e molti anni fa, nel disinteresse della politica locale ha costretto molte famiglie hanno fatto ricorso a sistemazioni improvvisate come le auto-costruzioni di “case”, spesso chiamate baracche, come il complesso di via De Petra, parte della zona periferica di via Lucera e del quartiere Candelaro-borgo Croci.

Assurda poi la risposta all’emergenza abitativa data dalla politica cittadina , quando si è svegliata, che pur spendendo molti milioni ogni anno ha costretto più di 80 famiglie a vivere per molti anni in container, via San Severo e Campo degli Ulivi, e sistemato molte decine di famiglie in appartamenti che erano al limite della decenza con fitti a carico della città. Vergognosa poi la gestione degli accordi di programma perché la promessa di almeno 800 appartamenti da destinare a mitigare la fame di case popolari è rimasta solo sulla carta senza che le varie amministrazioni che si sono succedute abbiano fatto qualcosa per ottenere quanto promesso.

Regione Puglia, che ha il potere di controllo sulle politiche edilizie comunali, non può chiamarsi fuori perché ha ben evitato di esercitare i controlli dovuti sulla progressione delle varianti edilizie autorizzate nonostante che più e più volte i ritardi siano stati denunciati pubblicamente. Solo negli ultimi anni Regione Puglia ha ripreso a costruire case popolari in città ma il suo intervento è bloccato dalla paradossale carenza di aree edificabili e dalla “scarsa collaborazione” ottenuta dal Comune di Foggia.

Eppure i terreni messi a disposizione per affrontare l’emergenza abitativa non mancano a cominciare da quelli ottenibili con la revoca delle concessioni rilasciate in seguito ai molti “accordi di programma” mai cominciati o incompleti come, per esempio, quelli in fondo viale Europa e quelli adiacenti viale Virgilio. Per riottenere questi terreni ci vuole tempo ma se mai si comincia l’iter amministrativo mai si ritorna in possesso delle concessioni edilizie per riassegnarle a ARCA Capitanata.

Altri terreni destinati a risolvere l’emergenza abitativa, e più facilmente destinabili ad ARCA Capitanata, sono quelli a ovest di via Gandhi e a sud di via Santoro, terreni dove fino a qualche anno fa sui cartelli presenti, ora rimossi, si poteva chiaramente leggere che erano destinati all’emergenza abitativa. Solo edificando su questi terreni si otterrebbero centinaia e centinaia di alloggia in pochi anni.

Se si vuole fare si può fare, lo ha dimostrato il Commissario Straordinario Marilisa Magno con la pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse all’assegnazione di case popolari, e se vuole veramente fare Regione Puglia, nelle vesti dell’assessora alle Politiche Abitative Anna Grazia Maraschio, può chiedere agli uffici regionali tutta la documentazione sulle varianti urbanistiche approvate per affrontare l’emergenza abitativa a Foggia e collaborando con la Commissione Straordinaria della gestione del Comune di Foggia può, in tempi ragionevoli, dare inizio a interventi di edilizia pubblica regionale come negli scorsi anni è stato fatto in tutti i capoluoghi di provincia ad esclusione di Foggia.

Foggia 30/08/2021 Giorgio Cislaghi – ambientalista