80 turbine eoliche a largo del Gargano: chiesta concessione trentennale

FOGGIA, 30/08/2022 – (hydronews) Il gruppo Hope, realtà italiana di recente costituzione focalizzata sullo sviluppo di progetti per la produzione di energia rinnovabile e idrogeno verde, ha svelato i suoi piani per la realizzazione di un hub offshore al largo delle coste di Bari.

Secondo quanto riportato dalla testata internazionale Offshore Energy, infatti, lo scorso 21 luglio Hope avrebbe formalizzato un’istanza di concessione trentennale per un’area di mare al largo del comune pugliese di Vieste, con ulteriori lavori terrestri previsti nel Comune di Bari. La società intende installare in questa porzione di specchio acqueo 80 turbine eoliche galleggianti da 15 MW ciascuno, per una capacità complessiva di 1,2 GW.

La wind farm offshore comprenderebbe anche una sub-stazione collegata alla costa da un cavo sottomarino con approdo nel comune di Bari, che distribuirebbe parte dell’energia eolica prodotta in mare alla rete terrestre, mentre una quota verrebbe utilizzata per alimentare un impianto di elettrolisi anch’esso da realizzare nell’ambito del medesimo progetto. (hydronews)