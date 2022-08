Da Manfredonia a Brindisi è record per traghetti e crociere

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/08/2022 – (corriere) Il traffico generato da crociere e traghetti che in Puglia registra un’annata da record. Non solo per i numeri, ma per la risposta, in termini di servizi, che riesce a offrire. Ecco la situazione nell’area che va da Manfredonia a Brindisi.

Dalle infrastrutture gestite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, fino all’inizio di agosto, sono transitati 1.256.813 passeggeri si cui 874.375 provenienti dai traghetti e 382.438 da crociere. Si tratta di un dato in crescita di 300 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2021 (precisamente 299.023 pari al 31,2%). L’anno scorso, infatti, furono registrati 957.790 passeggeri (183.206 crocieristi).«Siamo molti soddisfatti – afferma Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità – per un trend veramente incoraggiante.

I porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Monopoli stanno dimostrando che si può crescere in armonia sfruttando le diverse vocazioni. Ciò vale per la crocieristica e per i mega yacht, ma è fondamentale anche per i traghetti che collegano la Puglia con la riva opposta dell’Adriatico». La ricetta? Sicuramente un grande lavoro di ottimizzazione degli spazi dedicati agli approdi e all’accoglienza. «Ma la situazione va bene anche per il settore dei mini yacht da 40 metri di lunghezza in su – conclude Patroni Griffi – perché sono state ormeggiate nei nostri porti 52 imbarcazioni di cui 38 a Brindisi tra porto e Marina, 7 a Monopoli, 5 a Manfredonia e 2 a Bari. Infine, da Manfredonia alle Tremiti sono stati movimentati 3.458 passeggeri». (corriere)