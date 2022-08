Manfredonia su RAI1: a “Linea Blu” si parla della filiera del pesce (VIDEO)

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/08/2022 – Nella trasmissione di Rai1 “Linea Blu” si parla della pesca e mercato a Manfredonia.

Linea Blu, come ormai da oltre 20 anni, torna per raccontare la bellezza del nostro mare, la sua fragilità, la sua importanza non solo per la ricchezza di biodiversità che custodisce ma in quanto culla delle grandi civiltà del passato.

L’obiettivo principale di Line Blu è quello di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali, ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza, valorizzando le diverse tradizioni marinare e i luoghi di un’Italia insulare talvolta dimenticata. Anche quest’anno, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo.