Personale uffici scolastici provinciali: proclamazione stato di agitazione

Foggia, 30 agosto 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal personale dell’Urs Puglia e degli uffici scolastici provinciali, indirizzata anche al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi:

Al Prof. Patrizio Bianchi

Ministro dell’Istruzione

Al Direttore Generale dell’U.S.R. Puglia

Dott. Giuseppe Silipo

Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dott. Jacopo Greco

Al personale del Ministero dell’Istruzione – UU.SS.RR. e AA.TT.

Alle OO.SS. Comparto Funzioni centrali e Scuola

Come ogni anno, si ripropongono i problemi legati all’avvio dell’anno scolastico. Il personale degli Uffici scolastici provinciali, già stremato da anni di sacrifici e dalla gestione di procedure complesse con un numero di lavoratori esiguo, non è più in grado di assicurare l’ordinario svolgimento delle funzioni.

In questi mesi si sono accavallate numerose procedure da gestire contemporaneamente: aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze, oltre alle consuete procedure di gestione degli organici e della mobilità del personale docente, educativo e ATA. Tutto questo con unità di personale esigue (essendo gli uffici composti sovente da dipendenti non ministeriali), costretto ad accumulare decine di ore di lavoro straordinario, retribuito solo in minima parte, e a rinunciare sistematicamente alle ferie nel periodo estivo.

Il Ministero dell’Istruzione pare ormai aver dimenticato ogni forma di rispetto per la dignità del lavoro di chi, in silenzio e con spirito di sacrificio, consente l’apertura delle scuole mediante l’individuazione del personale necessario per il funzionamento delle medesime

È il momento di rompere questo silenzio e di rendere note alla collettività le condizioni di lavoro degli Uffici scolastici provinciali. È il momento di rivendicare la dignità del nostro lavoro e di chiedere una soluzione alla carenza di personale.

Il cronico disinteresse dell’Amministrazione verso questo problema non troverà soluzione nel concorso in fase di svolgimento per l’assunzione di 304 funzionari per il Ministero dell’Istruzione, sia perché 304 funzionari sono pochissimi sia perché numerose saranno le rinunce di chi, ben consapevole delle proibitive condizioni di lavoro degli Uffici territoriali e avendo vinto altri concorsi, sceglierà altri enti pubblici.

L’assenza dell’Amministrazione nell’affrontare seriamente la carenza di personale e le problematiche da anni rappresentate ha portato alla paralisi di quasi tutti gli Uffici scolastici provinciali d’Italia.

Finora il rispetto delle scadenze è stato assicurato mediante l’accumulo di ore ed ore di lavoro straordinario, peraltro non riconosciuto se effettuato in smart working. I sacrifici fatti negli anni scorsi non sono più sostenibili né sufficienti per concludere nei tempi previsti tutti gli adempimenti istituzionali di competenza.

Ogni disservizio o ritardo nello svolgimento dei compiti istituzionali non potrà in alcun modo essere imputabile al rendimento del personale rimasto in servizio, ma solo e soltanto alla grave carenza di personale che non consente lo svolgimento dell’ordinaria attività. Il personale degli Uffici pugliesi comunica sin da ora che non sarà in grado di rispettare le scadenze dettate dall’avvio dell’anno scolastico.

Alle problematiche note appena citate quest’anno si aggiungono numerosissimi adempimenti in materia di GPS riguardanti migliaia di candidati, i quali reclamano punteggi diversi, l’impossibilità di effettuare la scelta sedi e via dicendo…

Gli Uffici Scolastici della Puglia, così come di tutta Italia, continuano a ricevere in queste ore centinaia, se non migliaia, di reclami. Le unità di personale esistenti non sono nelle condizioni di fronteggiare questa ondata di reclami e portare a termine i compiti nei tempi stabiliti!

Finché ciò non accadrà, l’unica soluzione sarà la dilatazione delle tempistiche: non è pensabile che, agli inizi di settembre, siano nominati tutti i supplenti per coprire le cattedre disponibili. Come ormai sperimentato negli ultimi anni, le operazioni compiute in fretta determinano continue rettifiche delle nomine e un continuo spostamento dei supplenti da un’Istituzione scolastica all’altra, a maggior ragione quando verranno pubblicate graduatorie errate.

Senza contare le ricadute a livello di contenzioso che simili operazioni genereranno in futuro, con danni incommensurabili per l’Erario dello Stato.

Nello stabilire i tempi di avvio dell’anno scolastico, il Ministero DEVE ascoltare anche i sindacati rappresentativi del suo personale e non solo i sindacati del personale scolastico.

Anche nella predisposizione delle piattaforme per il reclutamento, il Ministero dovrà tenere conto dell’esperienza maturata a livello provinciale. Finora invece tutto è deciso a livello centrale, senza la minima consapevolezza delle problematiche che possono sorgere nei casi concreti.

Qualora ciò non dovesse accadere, il personale effettuerà l’orario di lavoro normativamente previsto, rifiutando di svolgere lavoro straordinario secondo le modalità previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, impedendo pertanto di nominare supplenti per l’a.s. 2022-2023.

I Ministri dell’Istruzione, passati e attuale, non hanno affrontato il cronico problema della carenza di personale negli Uffici scolastici regionali e provinciali, limitandosi all’inizio di ogni anno scolastico ad elogiare il personale della scuola e dimenticandosi di chi svolge tutti gli adempimenti necessari per il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico.

Il personale degli Uffici scolastici pugliesi proclama lo stato di agitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiedere la dovuta attenzione degli organi di governo rispetto alle problematiche appena descritte. Si invitano tutti i colleghi del Ministero dell’Istruzione, degli Uffici scolastici regionali e provinciali d’Italia a unirsi alla protesta.