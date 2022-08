Turista innamorata di Ischitella: si tatua l’immagine della cittadina e acquista casa

Ischitella (Foggia), 29 agosto 2022 – Da anni trascorrono le vacanze ad Ischitella, avvolti e coinvolti dalle innumerevoli meraviglie di questo territorio. È la stupenda storia di una coppia di turisti che, vacanza dopo vacanza sul Gargano, hanno deciso con tanto entusiasmo di acquistare casa ad Ischitella e vivere di persona i luoghi e la gente del posto.

Lei si chiama Daniela Gaudiosi, originaria di Napoli, e il suo compagno Luca Foglietti, di Pesaro, città dove attualmente vivono per lavoro. Un amore per Ischitella talmente smisurato che Daniela ha deciso di rappresentarlo in maniera tangibile: un tatuaggio che ritrae un’immagine caratteristica di Ischitella: la piazza della Chiesa di San Francesco con il secolare e miracoloso cipresso, all’interno della metà di un cuore. Nell’altra metà si distingue la sua città natia, Napoli, con ben in vista il Vesuvio fumante.

Articolo di Valerio Agricola, servizio a cura di Giuseppe Laganella, riprese e montaggio di Vittorio Agricola