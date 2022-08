Verso Napoli-Lecce. Mister Baroni: “A noi servirà la partita perfetta”

(illeccese.it) Manfredonia 30 Agosto 2022.

Mister Baroni ha parlato cosi del match del “Maradona” contro il Napoli: “Devo verificare le condizioni di tutti i giocatori perché, giocando a pochi giorni di distanza, qualcuno potrebbe avere qualche piccolo acciacco o qualche problemino fisico. Andremo a giocare in uno stadio fantastico, contro una squadra che a mio avviso è allo stesso livello di Milan, Inter e Juventus. A noi servirà fare la partita perfetta. Novità in formazione? Sto valutando alcune cose, ma non lo dico per fare pretattica. Baschirotto? Non so se giocherà da terzino o da centrale. Ricordo che Chiellini ad inizio carriera giocava terzino, poi ha sempre giocato da centrale difensivo. Il mercato? Ho piena fiducia in Corvino e Trinchera”(illeccese.it).