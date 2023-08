Carenza medici medicina generale, Nigri: attivi per una risoluzione

Per quanto concerne Roseto Valfortore e Castelluccio dei Sauri, la Regione, per non lasciare i cittadini senza assistenza, in attesa di una disposizione nazionale che chiarisca la possibilità di derogare ai massimali, ha autorizzato, in via transitoria e fino al prossimo febbraio, la deroga al massimale previsto per i medici di medicina generale nei due comuni.