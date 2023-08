Bari, 30 agosto 2023 – Le forti piogge delle ultime ore fanno slittare i lavori alla condotta principale di Acquedotto Pugliese (AQP) danneggiata in contrada Coppa Montone, che serve un’area a sud-est di Foggia.

Per consentire al terreno di drenare l’acqua e svolgere le operazioni in sicurezza, è necessario rinviare i lavori programmati inizialmente per oggi, mercoledì 30 agosto.

Compatibilmente con il meteo (è essenziale che non piova oltre e il terreno possa ricompattarsi), la sostituzione avverrà tra giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre.

Il delicato intervento prevede l’installazione di una nuova tubazione in acciaio lunga 12 metri per 1 metro di diametro e di due manicotti di congiunzione, realizzati ad hoc in pochi giorni e in consegna oggi (mercoledì 30).

La sostituzione consentirà ai residenti di Borgo Incoronata, Borgo Cervaro, dell’area a nord di Carapelle e di Borgo Mezzanone, incluso il vicino CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di tornare al regolare servizio idrico.

In questi centri dal 22 agosto, giorno della rottura, per sopperire ai disagi AQP ha attivato un servizio di autobotti e cisterne con distribuzione di acqua h24. Il servizio continuerà fino alla conclusione dei lavori.

Sin da subito, inoltre, grazie a un’operazione di inversione di flusso su altre condotte operata dai tecnici di AQP, è stata scongiurata la sospensione idrica in altri comuni serviti dalla condotta danneggiata: a Ordona, Stornara, Stornarella e nell’area a nord di Cerignola l’acqua è stata ed è regolarmente erogata.

