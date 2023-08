Enzo Bucchioni: “Pulisic super acquisto, il Milan può ambire allo scudetto”

In una lunga intervista ai microfoni di News.Superscommesse, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sui principali temi calcistici di Serie A e di mercato.

Un rigore non concesso come quello al Bologna nella seconda giornata di Serie A è un episodio tollerabile nell’anno 2023, dove la tecnologia dovrebbe farla da padrona in ogni aspetto delle partite?

“No, è intollerabile ed inaccettabile, ed è inutile pararsi col protocollo, l’episodio in sé doveva lasciare pochi dubbi a Di Bello. Però non seguo né le dietrologie complottistiche, né sono dall’altra parte un difensore degli arbitri a prescindere, quindi dico che è ancora più intollerabile il mancato intervento del Var da parte di Fourneau. Pur essendo un arbitro giovane, anche solo nel dubbio (sebbene si trattasse di chiaro ed evidente errore), avrebbe dovuto chiedere al suo collega di campo, più esperto, di venire a dare un’occhiata all’episodio”.

Se dovesse designare l’acquisto migliore di tutta la Serie A, che nome farebbe?

“Dico Christian Pulisic, che ha appena 25 anni ed è bravissimo. Più utile anche di Brahim Diaz”.

E quindi il Milan nuovo e giovane di Pioli riuscirà a lottare per lo scudetto quest’anno?

“Se tutti questi giocatori presi sapranno confermare le aspettative, assolutamente sì. E’ una squadra che mi intriga tanto, con dei calciatori assemblati in maniera meravigliosa e che stanno bene insieme”.

Quale squadra può essere la sorpresa di questo Campionato?

“Punto sulla Fiorentina, il terzo anno per un allenatore è quello della raccolta dei frutti del proprio lavoro. Manca un difensore centrale al posto di Martinez Quarta che credo prenderanno, peccato solo aver perso Josip Sutalo. (…) Non conosco il portiere Oliver Christensen ma, se è buono, la Fiorentina, secondo me, è la candidata principale a diventare la sorpresa positiva di questa nuova stagione”. (nota stampa).