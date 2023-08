Foggia. Alfredo Traiano solidale con i familiari di Franca Marasco

Foggia – “Nessuno dovrebbe morire per una mano assassina“.

Anche Alfredo Traiano, fratello di Francesco – foggiano di 38 anni, titolare del bar-tabaccheria “Gocce di caffè” accoltellato al volto il 17 settembre 2020 durante una rapina che fruttò 100 euro e biglietti del “gratta e vinci”, morto dopo 22 giorni di coma la mattina del 9 ottobre nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia – presente stamani in via Marchese De Rosa a Foggia dove è stata uccisa la 72enne, Francesca Marasco, titolare di una rivendita di tabacchi, durante un tentativo di rapina.

Tutti in città conoscevano Francesca e in tanti la descrivono come una “gran lavoratrice, donna disponibile e perbene”. Continuano i messaggi di condanna per quanto avvenuto, mentre le forze dell’ordine continuano a ricercare l’omicida.

Intanto, comincerà il 13 settembre 2023 in Corte d’assise d’Appello a Bari il processo di secondo grado ai 4 foggiani accusati a vario titolo di concorso in omicidio volontario, rapina, furto, ricettazione e incendio nell’inchiesta sulla morte di Francesco Traiano.

Alla sbarra ci saranno A. B., 25 anni; A. P. T., 23 anni, condannati in primo grado a 30 anni di reclusione ciascuno; C. C., 23 anni, cui furono inflitti 28 anni; e S. P. A., 24 anni, condannato a 10 anni per concorso nella rapina: è estraneo all’omicidio. Furono arrestati dalla squadra mobile il 25 febbraio 2021 nell’operazione “Destino” su ordinanze cautelari del gip; e con loro fu arrestato anche un foggiano che all’epoca del delitto aveva 17 anni e 2 mesi ed è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio volontario, rapina, furto e spaccio: fu l’allora minorenne a sferrare la coltellata letale al volto di Traiano, che era dietro il bancone, come stabilito in tre gradi di giudizio: l’ultima sentenza è della Corte di Cassazione del 22 marzo scorso. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.

LA CONDANNA PER LA MORTE DI FRANCA MARASCO.

FOGGIA – “L’ennesimo fatto di sangue che ha visto Foggia tornare al centro della cronaca più drammatica per l’azione scellerata di protagonisti del crimine più efferato lascia sgomenti per la crudeltà e la malvagità estrema consumate con ferocia su una donna inerme”.

Così Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia torna sul delitto di Franca Marasco avvenuto nel cuore di Foggia a opera di un malvivente non ancora identificato.

“Siamo fiduciosi che il lavoro degli inquirenti porti quanto prima a individuare l’autore di un’azione così cruenta, ma questa nostra attesa – sottolinea Metauro – non può lenire il dolore profondo e l’indignazione che ha suscitato in un’intera comunità”.

“Il tema della sicurezza a Foggia riveste ormai caratteri di vera emergenza e, nonostante il lavoro costante delle forze di sicurezza, della magistratura e della Prefettura va assumendo contorni spaventosi che si riflettono ogni giorno nel nostro tessuto collettivo e produttivo”, dichiara Metauro.

“Si è capito ormai che sarà possibile venire fuori da questa spirale terribile di sangue innocente non solo sostenendo le autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche attraverso una vera presa di coscienza del livello di degrado sociale che si è raggiunto sul quale tutti devono riflettere per poter agire di conseguenza”.

“Mentre Foggia si prepara in un quadro di grande incertezza e confusione a rinnovare la sua assemblea civica – conclude Metauro – Confcommercio Foggia sente la necessità di rivolgere un doveroso appello alle forze politiche affinché, al di là delle divisioni, sappiamo mettere al centro dei propri programmi le azioni di contrasto a questa terribile condizione che pesa come un macigno sulla città offendendo la nostra collettività ed esponendo gli operatori del commercio ad un rischio non più accettabile, non più sostenibile ”.