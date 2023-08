Conferenza stampa oggi pomeriggio del presidente del Foggia Nicola Canonico presso lo Zaccheria. Insieme a lui gli avvocati Lofoco e Sgobba. Prima le reazioni alla sentenza del Consiglio di Stato.

“La posizione ci lascia un po’ perplessi- ha detto l’avvocato Lofoco- secondo noi siamo noi a dover andare in B, perché è il Lecco a non avere le carte in regola per andarci. La sentenza dice esattamente il contrario, le sentenze si rispettano, si eseguono.

Adesso stiamo studiando se esiste un margine di possibilità di dire ancora la nostra, però è evidente che tutto questo è complicato dalla ristrettezza dei tempi, perché tutto questo ha un senso se i tempi non si sovrappongono alle nostre ragioni. Lo sforzo che stiamo facendo col collega Sgobba è quello di capire quali strumenti si possono utilizzare eventualmente per dire ancora che non siamo d’accordo: questa sentenza non ci trova d’accordo”. Il virgolettato è tratto dal sito Goleada.it

Per quanto riguarda la nuova squadra, chiuse due operazioni: tesserato oggi Carillo, centrale di sinistra, l’altro è Mamadou Tounkara. “L’1 settembre arriva, penso che arriviamo lì pronti nel finire di allestire questa squadra, che sarà dignitosa nei reparti e negli uomini“, ha detto Canonico.