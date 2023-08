Foggia, Consiglio di Stato: annunciata conferenza col presidente Canonico

FOGGIA – Oggi, 30 Agosto, il presidente del Foggia Nicola Canonico parlerà in una conferenza riservata alla stampa, nel giorno in cui – con molte probabilità – si saprà qualcosa in merito alla decisione dell’udienza del Consiglio di Stato di ieri (29 Agosto).

Dunque l’appuntamento è in programma per questo pomeriggio alle ore 17:00, presso la Sala Stampa Antonio Fesce dello stadio Pino Zaccheria.

Sapremo cosa avrà deciso il patron, non solo in merito alla decisione del Consiglio, ma anche sul piano personale e – chissà – magari sul mercato. Lo riporta lagoleada.it.