“Il commento di Selvaggia Lucarelli su Foggia è un esempio lampante di come la superficialità possa dare vita a un cocktail dannoso. Affermare che una città è “brutta” sulla base di un breve momento, o peggio, utilizzarla come un termine di paragone negativo mentre si è a migliaia di chilometri di distanza, è una mancanza di rispetto non solo per il luogo, ma anche per le persone che ci vivono”.

Lo scrive il consigliere regionale Napoleone Cera a proposito di una storia su Instagram di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista è in vacanza in Colombia, vede una città e scrive che le pare più “brutta di Foggia”. “Leticia- questo il commento di Lucarelli- come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza urbanistica nella galassia.

“Foggia non è un oggetto su una scala di “bruttezza urbanistica”- replica Cera- da sfruttare per aumentare il proprio seguito su Instagram.

È una città con una storia profonda, sfaccettature culturali e sfide reali, come ogni altro luogo. Ridurla a un semplice meme per le storie di Instagram è non solo puerile, ma francamente offensivo.

Se Lucarelli vuole giocare a essere una critica di viaggio, farebbe bene a investire più tempo nel comprendere i luoghi che visita, o almeno nel trattarli con il rispetto che meritano. Le parole hanno peso, soprattutto quando provengono da una figura pubblica. Usare la propria piattaforma per denigrare una città intera è irresponsabile e ingiusto.

Foggia ha i suoi problemi? Certamente. Ma questo non dà a nessuno il diritto di usarla come un facile bersaglio per commenti sprezzanti. Prima di giudicare, magari Lucarelli dovrebbe prendere in considerazione l’idea di mettere piede nella città e passare del tempo con le persone che la rendono ciò che è. Solo allora potrebbe rendersi conto di quanto sia riduttivo e ingiusto il suo giudizio”, conclude Cera.