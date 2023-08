Foggia, energia e talenti a Parcocittà per il festival “Non può finire mai”

Foggia, 30 agosto 2023. “’Non può finire mai’, organizzato quest’anno a Parcocittà con il format “360 Fest”, è stato un’esplosione di energia e talenti. Abbiamo affrontato – alla nostra maniera, cioè incontrandoci e attraverso la cultura – un tema delicato come le fragilità giovanili. Per Marco Ferrazzano. Per tutti quei giovani che sognano una città in cui poter vivere e realizzare propri sogni”.

Così gli organizzatori del Festival musicale che, com’è noto, è stata dedicato quest’anno a Marco Ferrazzano, il giovane foggiano morto suicida nel 2021, che ha accesso le luci sul tema delle fragilità giovanili.

Si sono alternati gli interventi di Alfonsina De Sario, già Dirigente Ufficio Minori e vittime vulnerabili della Polizia di Stato e di Pio Giorgio Di Leo, responsabile provinciale Associazione Penelope e legale della famiglia Ferrazzano.

A seguire il momento musicale caratterizzato dalle esibizioni degli artisti Gora, Darjo, Rubens, Daviducc, Gedem e Cxma. La serata si è conclusa con la proiezione del video musicale “Guaglione” di Gianni D’Angelo sulle azioni di contrasto alla fragilità giovanile.