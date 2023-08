“Foggia ha bisogno di essere rieducata”: il servizio di “Morning News”

FOGGIA – Dopo la morte della tabaccaia 72enne, uccisa a coltellate durante una rapina a Foggia, i cittadini chiedono l’intervento delle istituzioni. “C’è mancanza di controllo e sicurezza nel territorio”, dichiara a “Morning News” un cittadino che nel 2020 ha perso lo zio anche lui morto a seguito di una rapina nel suo negozio.

“Foggia è una città che ha bisogno di essere rieducata, ci sono poche pattuglie di polizia rispetto al numero di abitanti e ha bisogno di controlli maggiori – continua il cittadino che aggiunge – da quando è morto mio zio nel 2020, qui è rimasto tutto uguale.

Non è cambiato nullo e questo è una vergogna”.

Il problema della micro criminalità organizzata – In diretta a Canale 5, Roberto D’Agostino giornalista foggiano racconta cosa è accaduto negli ultimi anni nel suo comune. “Quando hanno arrestato i vertici della quarta mafia, la città si è riempita di ‘cani sciolti’ che commettono continui reati. Una situazione paradossale e molto pericolosa per chi vive qui. La gente qui ha paura e non si sente protetta”, spiega il giornalista che si riferisce alla presenza sul territorio di una micro criminalità organizzata “che si avvale soprattutto di minorenni”.

