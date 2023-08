Funerali Franca Marasco, lutto cittadino a Foggia

Foggia 30 agosto 2023 – La Commissione Straordinaria proclama il lutto cittadino in occasione dei funerali di Franca Marasco.

La Commissione Straordinaria del Comune di Foggia ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali di Franca Marasco, la donna brutalmente uccisa nella sua tabaccheria di via Marchese De Rosa.

La decisione, ritenuta doverosa dalla Commissione, è stata assunta per testimoniare il sentimento di vicinanza di tutta la comunità che è rimasta sgomenta e costernata per l’atrocità del gesto.

La decisione è stata presa per manifestare solennemente e tangibilmente il dolore della città e come importante momento di riflessione per tutti i cittadini, oltre che per esprimere vicinanza ai familiari della vittima. Nella giornata dei funerali è prevista l’esposizione della bandiera della Città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali. Inoltre alla cerimonia funebre sarà presente il Gonfalone della Città.

I Commissari invitano inoltre tutti i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività durante il rito delle esequie, in segno di raccoglimento e di rispetto.