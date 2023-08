“Ladro sì, ma con un cuore”. Ritrovata auto con abito da sposa a Foggia

Come pubblicato da Foggiatoday, qualche giorno fa una coppia di neosposi dai Monti Dauni ha vissuto un’amara sorpresa, trovandosi di fronte a un momento di sconforto subito dopo il loro giorno di nozze.

Dopo aver celebrato il loro sogno d’amore a Foggia lo scorso sabato, la coppia ha dovuto affrontare una situazione difficile il giorno successivo.

Dopo il ricevimento nuziale, la coppia ha trascorso la notte in un hotel vicino alla stazione ferroviaria, insieme al loro piccolo figlio, presso una struttura consigliata dalla sala ricevimenti. Tuttavia, al momento del risveglio, hanno fatto una scoperta spiacevole: la loro automobile non era più presente. Ciò che rendeva la situazione ancor più amara era il fatto che nell’auto, una Fiat Punto Evo, avevano lasciato gli abiti del matrimonio.

Rosalba, uno dei coniugi, aveva espresso la sua sorpresa e frustrazione dicendo: “Siamo rimasti completamente scioccati. Avevamo trascorso una giornata splendida e poi, improvvisamente, non trovare più l’auto è stato davvero traumatico. Dopo la colazione, siamo scesi per prendere un paio di scarpe di ricambio per mio marito prima di partire, ma l’auto non c’era.” Ora, la loro speranza è di poter almeno recuperare gli abiti preziosi.

“La mia abito da sposa, la giacca di mio marito e il vestitino del nostro bambino per la cerimonia erano tutti nell’auto“, ha raccontato. “Se avessimo immaginato che potesse accadere una cosa del genere, avremmo sicuramente fatto scelte diverse, magari saremmo tornati a casa anziché passare la notte altrove.”

Anche se la coppia risiede a Roma per motivi di lavoro, sono originari della Puglia. Rosalba aveva acquistato il suo prezioso abito da sposa proprio nella capitale.

La coppia ha fatto tutto il possibile per risolvere la situazione, persino contattando la polizia locale per verificare se l’auto fosse stata rimossa da un carro attrezzi anziché essere stata rubata.

“Per noi, quegli abiti hanno un valore molto maggiore dell’auto stessa. Rappresentano il ricordo indelebile del giorno più bello della nostra vita”, aveva detto Rosalba.

Ora il ritrovamento dell’auto con l’abito da sposa.