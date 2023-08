MANFREDONIA (FOGGIA) – Stamattina, in Cattedrale, in occasione delle solenni celebrazioni religiose della 187ma Festa Patronale di Manfredonia, per la prima volta nella storia è stata esposta la Corona fatta con l’oro donato dai Sipontini e fuso nel mese di giugno del 1955 alla presenza di Mons.Andrea Cesarano e dei fedeli, nell’allora Piazza Duomo, oggi Piazza Papa Giovanni XXIII.