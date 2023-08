Manfredonia, parco giochi comunale: installato il primo “mangiaplastica”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Questa mattina, nei pressi dell’area antistante il parco giochi comunale, sotto gli occhi incuriositi di bambini e passanti, si è proceduto all’installazione del primo Eco-compattatore del Comune di Manfredonia, grazie al Programma sperimentale “Mangiaplastica” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, grazie al quale abbiamo ottenuto un contributo finanziario di 19.154,00€ per l’acquisto del macchinario. Un piccolo gesto “che può fare la differenza” e che esprime la volontà dell’Assessorato alla Transizione Ecologica di poter sperimentare soluzioni atte al miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita dei nostri cittadini.

L’incentivo è rivolto alla raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare.

L’istallazione del “mangiaplastica” contribuisce a spingere ulteriormente la campagna di sensibilizzazione “Manfredonia è casa nostra. Amiamola tutti assieme” appena conclusasi dell’ASE spa, intrapresa dal Comune di Manfredonia con un accordo quadro Anci Conai e che ha visto avviare una serie di iniziative ed eventi per informare e sensibilizzare la cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti. Un percorso che si è sviluppato su varie direttrici, tra cui la promozione territoriale, artistico-culturale, la sostenibilità ambientale, con iniziative condotte anche nelle scuole.

Al fine di incentivare tale processo virtuoso, mediante l’eco-compattatore si intende introdurre una premialità legata al numero di bottiglie conferite. Il cittadino, identificato tramite qr code, dopo aver scaricato l’app RIPREMIA, o tramite tessera sanitaria, potrà introdurre nel mangiaplastica le bottiglie di plastica, una alla volta, e, alla fine di tale operazione, la macchina calcolerà i conferimenti effettuati e i punti accumulati.

L’obiettivo principale è creare una coscienza civica ed ambientale, recuperando bottiglie in PET evitando di farle gettarle per strada o altrove.