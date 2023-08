Mattinata. “Proteste per ZTL sono assolutamente da condannare”

MATTINATA – “Durante questa calda estate, NOI:COMUNITÀ, quale gruppo politico operante sul territorio mattinatese, in cui confluiscono oltre alla Segreteria e al Gruppo politico, anche tutti i Consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale e tutti i componenti della Giunta Comunale, ha assistito, assieme ai cittadini, al raggiungimento di traguardi storici ed epocali per la nostra città, attesi da decenni:

• la posa della Prima Pietra per la realizzazione dell’impianto fognario nella Piana i cui lavori inizieranno in autunno;

• l’inaugurazione e l’apertura del Museo Nazionale Archeologico “Matteo Sansone”;

• l’ottenimento, a fronte di partecipazione ad apposito bando regionale, di un contributo pubblico pari a 1 milione di euro per riqualificare e rifunzionalizzare l’area archeologica di Monte Saraceno;

• l’adozione in Consiglio Comunale del DPP (Documento Programmatico Preliminare) utile al processo di definizione e approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale);

• oltre alla mole di azioni amministrative in ogni ambito e contesto locale (welfare, turismo e cultura, lavori pubblici, urbanistica, promozione e valorizzazione delle aree storiche e rurali, ecc.).

Oltre a ciò abbiamo tutti assistito ad una contestazione circa l’attuale assetto della ZTL.

I contenuti e le motivazioni di tale dissenso da parte di alcuni commercianti potrebbero anche essere comprensibili ma le modalità con cui tale protesta sta andando avanti sono assolutamente da condannare. Per questo, NOI:COMUNITÀ esprime piena ed affettuosa solidarietà al Sindaco, Michele Bisceglia, divenuto suo malgrado oggetto di quotidiane offese e reiterate invettive personali.

Tali argomenti e tali deprecabili modalità di protesta hanno trasformato una questione di assetto, di gestione e di pianificazione della città e della sua vita economico-sociale in una questione prima personale e poi politica.



Personale in quanto gli insulti e le offese hanno riguardato non solo l’operato degli amministratori, cosa che, se fatta in maniera civile ed educata, sarebbe anche legittima, ma anche e soprattutto la loro dignità personale, senza che alcuno (né commercianti, né esponenti della minoranza) abbia pubblicamente preso le distanze da chi giornalmente e gratuitamente continua in maniera persistente a urlare e a molestare: nessuno può prendersi beffa delle Istituzioni e dei loro rappresentanti attraverso atteggiamenti e comportamenti non giustificabili nell’espressione di un pensiero differente.

Mettere alla gogna chi lavora per il Bene Comune è un atto di sciacallaggio che avvelena il dibattito e rischia di creare un pericoloso precedente.

La questione, poi, è diventata politica in quanto le argomentazioni in oggetto hanno fatto e continuano a far riflettere l’intero gruppo a tutti i suoi livelli: a dispetto di chi dipinge l’amministrazione comunale come ostinata nella propria decisione, superba di potere ed evidentemente di non essere un’istituzione abbastanza democratica, le pluralità di opinioni hanno aperto il confronto anche all’interno del nostro gruppo politico e infatti si fa presente come alcuni dei suoi componenti in piena libertà e autonomia hanno palesato pubblicamente il proprio parere favorevole ad una revisione dell’assetto attuale della ZTL.

Tutte queste tematiche sono state oggetto di un confronto democratico e di un dibattito partecipato all’interno di NOI:COMUNITÀ: giova ricordare, infatti, che l’istituzione della ZTL nasce da un percorso di condivisione democratica (iniziato nel marzo 2022) con tutte le componenti economiche e sociali della nostra città attraverso l’organizzazione di tre incontri pubblici e di altri tre incontri ristretti ai commercianti, e per tale motivo si ritiene opportuno che eventuali modifiche dovranno essere adottate seguendo la medesima modalità.

E’ su questo impianto partecipativo, alla base del MANIFESTO politico redatto e scritto pubblicamente con la Comunità locale durante la campagna elettorale del 2020, che NOI:COMUNITÀ rilancia e intende continuare a discutere sulla questione e a verificarne tutti gli aspetti atti al suo mantenimento o ad una sua variante, senza arroccarsi in alcuna posizione precostituita e o punti di vista strettamente personali.

A tal proposito è bene ricordare che NOI:COMUNITÀ attualmente è e resta l’unico presidio di democrazia partecipata di questo paese, unica realtà politico-rappresentativa a Mattinata con una struttura organizzativa interna atta a garantire la partecipazione a tutti i cittadini che finora hanno chiesto di contribuire con le proprie idee, le proprie istanze, le proprie critiche, le proprie sollecitazioni e il proprio impegno.

Con buona pace di chi era già pronto a recitare il Requiem di questa grande conquista di democrazia partecipata da parte dell’intera popolazione di Mattinata, questo gruppo politico è stato capace di comprendere e accogliere le richieste di elementi della propria compagine che, pur con modi non coordinati e concordati con la Segreteria, sui quali sono stati chiariti gli intenti con consapevole assunzione di responsabilità, sgombrando il campo da qualsivoglia altro disegno, atto a screditare e indebolire questa maggioranza, con ampie e rassicuranti garanzie di credibilità e condivisione al progetto politico di NOI:COMUNITÀ, rafforzandone l’autenticità e l’autorevolezza.

NOI:COMUNITÀ come radicata espressione democratica e rappresentativa nella nostra cittadina, conferma che questa Amministrazione con tutto il gruppo politico a sostegno della stessa, hanno dato prova di grande maturità politica in questa fase particolarmente delicata del proprio percorso amministrativo, confermando uno dei valori più importanti ossia quello della stabilità politico-amministrativa alla quale Mattinata non era più abituata da anni.

Pertanto, si comunica alla cittadinanza che NOI:COMUNITÀ, a seguito di un proficuo confronto interno, conclusosi con una democratica e assoluta unità di intenti, chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di procedere alla convocazione e all’apertura di un nuovo tavolo partecipativo (nel solco del percorso intrapreso un anno e mezzo fa), quale strumento di alta democrazia basato sull’ascolto di tutti, sul dialogo sereno tra tutte le componenti sociali e sulla co-progettazione a più mani di quello che vorrà essere l’assetto definitivo della ZTL”. Lo riporta una nota di Noi Comunità Mattinata 2020.