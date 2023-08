Mountain Bike – Coppa Italia Giovanile Mtb: che spettacolo a San Giovanni Rotondo

Festival del fuoristrada giovanile in Puglia a San Giovanni Rotondo con l’approdo della Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country che ha portato alla ribalta le rappresentative dei comitati regionali d’Italia della Federciclismo in occasione della Cross Country del Gargano.

La quarta delle cinque prove della Coppa Italia Giovanile 2023 (conclusione il 10 a Barga in Toscana) ha avuto come scenario il Poggio Trail Center con affaccio sul Golfo di Manfredonia.

Un percorso tutto naturale per competizioni di questo genere e contraddistinto da fondo compatto di terra rossa per la parte delle piste pump e roccioso per l’area esterna che hanno alimentato l’ardore agonistico dei giovani partecipanti sia al maschile che al femminile.

Per gli organizzatori della Mtb Puglia, insieme alla Fini Viaggi e all’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, tanto l’impegno che è stato ampiamente ripagato dalla soddisfazione di aver realizzato uno spettacolo ad hoc sotto l’occhio attento di due grandi campioni del passato ed esperti del fuoristrada: Massimo Ghirotto (presidente della commissione nazionale del fuoristrada FCI) e di Vito Di Tano (due volte iridato del ciclocross).

A conquistare con merito la top-5 in ogni categoria Marco Sicuro (Rappr.Puglia-Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Lorenzo Sommacampagna (Rappr.Veneto/2-Mtb Aquile Monte Fumane), Marco Soddu (Rappr.Trentino-Bike Movement Trentinoerbe), Daniele Fabbri (Rappr.Toscana-CC Appenninico 1907) e Cristiano Lessi (Rappr.Veneto-Conegliano Bike Team) tra gli esordienti primo anno uomini, Caterina Prataviera (Rappr.Lombardia/2 – Carbonhubo CMQ), Sarah Lardizzone (Rappr.Sicilia – Pantelleria Outdoor), Lisa Fumanelli (Rappr.Trentino – Bike Movement Trentinoerbe), Beatrice Maifrè (Rappr.Lombardia – Melavì Tirano Bike) e Nicole Trampus (Rappr. Friuli Venezia Giulia – Caprivesi) tra le esordienti donne primo anno, Nicolò Preto Martini (Rappr.Veneto – Hellas Monteforte), Alessandro Iachetta (Rappr.Piemonte – Ciclistica Rostese), Gabriele Abella (Rappr.Sicilia – GI Esse Pro Cycling), Massimo Bagnariol (Rappr. Friuli Venezia Giulia – Bandiziol Cycling Team) tra gli esordienti secondo anno uomini, Maria Chiara Signorelli (Rappr.Lombardia – Monticelli Bike), Nicole Righetto (Rappr.Veneto – Team Velociraptors), Sophie Messmer (Rappr. Bolzano – KSV For Fun Cycling Team), Nadia Lercher (Bike Team Gais) e Giulia Lorandini (Bike Movement Trentinoerbe) tra le esordienti donne secondo anno, Franz Pallhuber (Rappr.Bolzano – RH Racing Kronplatzing), Pietro Solavaggione (Rappr.Piemonte – Vigor Cycling Team), Emanuele Savio (Rappr.Piemonte – Ciclistica Rostese), Samuele Mania (Rappr.Friuli Venezia Giulia – Jams Bike Team Buja) e Giuseppe Bruno (Rappr.Sicilia – Asd Ciclotour) tra gli allievi primo anno uomini, Sara Bertino (Rappr.Piemonte – Team Cicloteca), Valentina Bravi (Rappr.Emilia Romagna – Gagabike Team), Elisa Giangrasso (Rappr.Valle d’Aosta – Orange Bike Team), Elisabeth Cadalt (Rappr.Veneto/2 – Cube Crazy Victoria Team) e Agnese Calcabrini (Rappr.Marche – Recanati Bike Team) tra le allieve donne primo anno, Filippo Cavezzan (Rappr. Veneto – Conegliano Bike Team), Fabian Hoellrigl (Rappr. Bolzano – ASV Kortsch Raiffeisen), Giovanni Zago (Rappr.Veneto – Conegliano Bike Team), Daniele Angelo Ronzoni (Rappr.Toscana – GS Borgonuovo) e Stefano Melani (Rappr.Lombardia – Melavì Tirano Bike) tra gli allievi secondo anno uomini, Elisa Ferri (Rappr.Toscana – Zhiraf Guerciotti Toscano), Elisa Pontara (Rappr.Veneto – Asd Giomas), Sabrina Rizzi (Rappr.Friuli Venezia Giulia – Jams Bike Team Buja), Anja Simmerle (Rappr. Bolzano – ASC Kardaun Cardano) e Sofia Guichardaz (Rappr. Valle d’Aosta – XCO Project Francesconi Racing).

Protagonista mancato per la rappresentativa pugliese, la medaglia di bronzo europea Walter Vaglio uscito di scena nelle primissime battute di gara tra gli esordienti secondo anno: “Inaspettatamente la mia gara finisce alla partenza con una bruttissima caduta che mi ha provocato una frattura composta alla clavicola. Torneremo più forti di prima”.

Con lo svolgimento della Coppa Italia Giovanile e della Cross Country del Gargano, si è delineato il grande successo della mountain bike giovanile pugliese che sta costruendo il futuro e al contempo trovando linfa vitale grazie al lavoro del tecnico regionale Francesco De Lorenzo (coaudivato in questa circostanza dai tecnici collaboratori Pasquale Cardinale, Mario Manco e Manlio Rucci) in cui la Puglia ha tenuto alta la propria bandiera con lo schieramento di quattro rappresentative in qualità di regione ospitante della Coppa Italia Giovanile.

Massimo Ghirotto: “Voglio congratularmi con gli organizzatori della Mtb Puglia e con tutte le rappresentative regionali. Abbiamo messo agli archivi una bellissima rassegna di mountain bike e siamo molto soddisfatti come struttura tecnica nazionale fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana che rappresento come presidente. Bisogna seminare per raccogliere e la Puglia negli ultimi tempi lo sta dimostrando sia a livello organizzativo che per la qualità tecnica dei propri atleti”.

Francesco Velluto a nome del comitato organizzatore Mtb Puglia: “Questa manifestazione ha reso la Puglia e San Giovanni Rotondo al centro della mountain bike nazionale. L’organizzazione è stata perfetta e i tanti sacrifici fatti sono stati ampiamente ricompensati. Ringrazio la Fini Viaggi, tutte le rappresentative regionali partecipanti, i miei soci del direttivo, Francesco De Lorenzo, Massimo Ghirotto, Vito Di Tano, l’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo e quella provinciale di Foggia. Spero sia piaciuta la nostra ospitalità e che questo evento possa essere l’inizio di un percorso costruttivo per il fuoristrada, puntando molto sulle categorie giovanili”.

Vito Di Tano: “Un’esperienza sicuramente da ripetere per uno spettacolo pregevole. Non è stato facile per gli organizzatori allestire un percorso tutto naturale ma ai ragazzi devo fare i complimenti perchè sono stati davvero in gamba con la tecnica, l’impegno e i continui cambi di ritmo”.

Francesco De Lorenzo: “Un doveroso ringraziamento alla famiglia Fini che ha spalancato le porte della propria struttura dove abbiamo allestito il percorso e puntato molto sulla sicurezza. Sia io che Francesco Velluto con il suo sodalizio Mtb Puglia continuiamo a ricevere un’infinità di complimenti dalle rappresentative regionali del Nord Italia che, a loro volta, hanno fatto il sacrificio di scendere qui da noi in Puglia per gareggiare”.

Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo: “Sono rimasto colpito da questo spettacolo straordinario della mountain bike giovanile e alla Mtb Puglia va il mio personale ringraziamento. Siamo a disposizione per l’organizzazione di qualche altra manifestazione qui a San Giovanni Rotondo e a nome di tutta l’amministrazione comunale garantiamo il nostro sostegno. Oltre al turismo religioso, lo sport all’aria aperta può essere una meravigliosa attrattiva e al contempo dare sicuramente una marcia in più alla nostra comunità. Grazie a questo evento della Coppa Italia Giovanile, la presenza di atleti e accompagnatori da tutta Italia è stata la nota positiva di tutta la manifestazione”.

Giuseppe Mangiacotti, consigliere della Provincia di Foggia: “San Giovanni Rotondo è una vetrina importante, abbiamo un territorio bellissimo che vorremmo scoprire e valorizzare ancora di più grazie anche alla pratica della mountain bike e degli sport outdoor. Crediamo di aver ricambiato nel migliore dei modi la scelta degli organizzatori di Mtb Puglia e della Federazione Ciclistica Italiana tramite l’assegnazione di questo importante evento a livello nazionale per la mountain bike”.

Classifiche complete della singola gara su Icron a questo link ICRON Evolution

CLASSIFICA PARZIALE PER COMITATI QUARTA PROVA COPPA ITALIA GIOVANILE

1° Veneto 179 punti

2° Piemonte 163

3° Bolzano 162

4° Veneto/2 145

5° Lombardia 139

6° Sicilia 136

7° Toscana 134

8° Friuli Venezia Giulia 127

9° Trentino 115

10° Emilia Romagna 111

11° Lombardia/2 102

12° Valle d’Aosta 95

13° Marche 87

14° Lazio 80

15° Puglia 76

16° Sicilia/2 66

17° Campania 43

18° Abruzzo 38

19° Basilicata 36

CLASSIFICA COPPA ITALIA GIOVANILE DOPO LA QUARTA PROVA

1° Lombardia 1066 punti

2° Veneto 906

3° Friuli Venezia Giulia 899

4° Valle d’Aosta 794

5° Emilia Romagna 767

6° Piemonte 750

7° Bolzano 744

8° Marche 702

9° Trento 691

10° Toscana 649

11° Sicilia 599

12° Puglia 513

13° Lazio 397

14° Abruzzo 198

15° Liguria 84

16° Campania 43

17° Basilicata 42

Comunicato Stampa Mtb Puglia