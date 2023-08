Rosario all’Alba, lettrice di Manfredonia: “Incontro stupendo, tante donne presenti ma anche stonate assenze”

Rosario all’Alba a Manfredonia, in onore di Santa Maria di Siponto, lettera a StatoQuotidiano.it di una lettrice.

“Egregio Direttore di StatoQuotidiano.it,

oggi 30 Agosto sulla spiaggia Diomede si è tenuto un momento di preghiera comune in cui era presente un nutrito gruppo di fedeli, che ne erano venuti a conoscenza con il passaparola e con i social. Due considerazioni su questo “incontro comune”.

Prima considerazione. L’ASSENZA. All’incontro, organizzato da un laico e che si ripete ormai ogni anno il 30 agosto da diversi anni, non era presente nemmeno un sacerdote della curia di Manfredonia. A parte i frati francescani che erano tutti presenti nessun sacerdote ha sentito la necessità, ha pensato di unirsi al foltissimo gruppo per un momento di preghiera comune. La preghiera all’alba ore 06.30 sulla spiaggia avrebbe rappresentato una delle tante occasioni di vita quotidiana per testimoniare l’amore e la presenza di Dio, la vicinanza e il conforto dei nostri sacerdoti al popolo di Dio che nella sofferenza quotidiana a Lui si rivolge.

La testimonianza cristiana, il sostegno, l’attenzione all’altro da parte dei nostri sacerdoti non può e non deve avvenire solo nei momenti canonici, quelli ufficiali, la messa, la processione, la preghiera in chiesa, ma anche attraverso la partecipazione e la promozione di momenti comuni di preghiera fuori dai canoni ufficiali, nella vita quotidiana.

L’amore di Dio e per il prossimo si testimonia in ogni minuto della nostra vita e in contesti e situazioni diversi, soprattutto per far riflettere chi è molto lontano da Dio. La preghiera sulla spiaggia di stamane è stata una grande occasione persa. Una mancanza che molti di noi hanno avvertito.

Seconda considerazione. LA PRESENZA. La quasi totalità delle persone presenti erano donne. Donne che pregano per i loro figli, per i loro mariti, per i loro fidanzati, per i loro nipoti, per le loro famiglie. I maschi di ogni età dal più giovane ai meno giovani assenti, non pervenuti. Le donne pregano Dio, gli Angeli, i Santi, la nostra Madre Maria, lo Spirito Santo per ricevere la forza fisica e mentale per affrontare le difficoltà, per sostenere il peso, il fardello delle loro famiglie che grava quasi tutto solo sulle loro spalle.

P.S. Un ringraziamento a Padre Urbano, Padre Antonio, Padre Vito della chiesa Santa Maria delle Grazie per la loro presenza, il loro saio ci ha fatto sentire la presenza della Chiesa e per lo scampanio delle campane alle 5.30 del mattino che ci ha svegliato e ci ha ricordato di correre in spiaggia.

Grazie StatoQuotidiano.it per lo spazio concessomi“.

FOTOGALLERY IN ALLEGATO