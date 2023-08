“Sollevo il calice a voi donne straordinarie, a voi donne Sipontine”, Re Manfredi * 29^ puntata

La festa delle seppie si svolgeva con gioia e animazione lungo le coste di Siponto. I fuochi brillavano nella notte, illuminando il viso sorridente degli abitanti e creando una danza di ombre e luci che si rifletteva nell’acqua. Edor e Manfredi si lasciarono coinvolgere nell’atmosfera festosa, immergendosi nel calore dell’accoglienza sipontina.

Le risate si mescolavano con le melodie tradizionali, e le storie raccontate da canta storie come Antonio Castro della Lotta si fondevano con il canto e il suono degli strumenti. La piazza era un tripudio di colori, con i banchetti pieni di piatti a base di seppie, pronti ad essere gustati da tutti.

Edor e Manfredi si lasciarono travolgere dall’energia contagiosa dell’evento, danzando tra le persone e partecipando a giochi e scherzi. Erano due cavalieri senza titoli, senza le formalità di corte, eppure in quella notte si sentivano veramente liberi, vivendo ogni attimo con leggerezza e allegria.

Le ragazze sipontine, con i loro vestiti sgargianti e i fiori intrecciati nei capelli, non mancarono di catturare l’attenzione di Edor e Manfredi. Con il loro spirito vivace e i sorrisi contagiosi, si unirono alle danze e al divertimento, creando momenti di gioia con la loro presenza.

Manfredi, con il suo carattere affabile, iniziò a conversare con alcuni anziani del luogo, ascoltando le storie delle loro vite e imparando dai loro ricordi. Edor, sempre appassionato dai dettagli culturali, si immerse nelle tradizioni locali, apprezzando la dedizione con cui le ragazze preparavano i piatti a base di seppie, ereditando l’amore e la passione da generazioni passate.

Le risate e le chiacchiere riempivano l’aria, mentre Edor e Manfredi si ritrovavano circondati da nuovi amici e da un’atmosfera di festa che sembrava non voler finire mai.

Con la luce dei fuochi a illuminare il volto di Manfredi e le stelle a risplendere sopra di lui, il Barone si alzò su una piccola pedana improvvisata, attirando l’attenzione di tutti i presenti. Il calore dell’entusiasmo e la musica delle risate circondavano la piazza, mentre Manfredi si preparava a pronunciare le sue parole.

“Amici e compatrioti di Siponto,” iniziò Manfredi, la sua voce calda e penetrante, “oggi siamo riuniti qui per celebrare una festa di gioia e convivialità, una festa che ci unisce come comunità e ci ricorda la bellezza della condivisione.”

Fece una pausa, guardando intorno con un sorriso sincero. “In questo mondo, spesso ci troviamo travolti da doveri e responsabilità, dagli intrighi di corte e dalle sfide della vita. Ma questa notte, qui, possiamo abbandonare i nostri titoli e le nostre posizioni, per abbracciare l’essenza stessa della nostra umanità.”

Manfredi fece un gesto amichevole verso Edor, indicando il suo amico. “Accanto a me c’è Edor, un uomo che ho avuto l’onore di conoscere e che condivide la mia stessa visione. Insieme, abbiamo deciso di vivere una vita autentica, lontani dalle formalità e dai protocolli. E in questa notte, tra voi, ci sentiamo veramente vivi.”

“Guardatevi intorno,” continuò, “le risate, le danze, i sorrisi sinceri: sono queste le cose che davvero contano. E non importa da dove veniamo, quali siano i nostri titoli o le nostre origini. Siamo qui, ora, come esseri umani, uniti da una festa che ci ricorda che la vita è fatta di momenti come questi.”

Manfredi alzò il braccio, invitando tutti a unirsi alla celebrazione. “Balliamo, ridiamo, condividiamo la gioia di questa serata. Perché ogni risata, ogni passo di danza, ogni piatto condiviso è un piccolo capolavoro di vita vissuta appieno. E che sia un ricordo che ci accompagni quando il sole sorge, e quando le stelle ci guardano dall’alto.”

Con un sorriso che rifletteva la sua sincerità e la sua affabilità, Manfredi concluse il suo discorso. “Ringrazio Siponto per questa accoglienza calorosa, e auguro a tutti noi una notte indimenticabile. Che possiamo continuare a celebrare la vita, l’amicizia e la semplicità, come stiamo facendo in questo momento.”

Sotto l’applauso e gli sguardi entusiasti, Manfredi scese dalla pedana, pronto a continuare a festeggiare insieme alla gente di Siponto. La sua parola aveva toccato i cuori di tutti, e la festa continuò con una nuova energia, come un inno all’essenza della vita stessa.

In quella serata di festa, illuminata dalle candele e pervasa da un’atmosfera festosa, si levò la voce di Edor Grinoza, un uomo di cuore profondo e animo nobile. Fu l’amico fraterno Manfredi a esortarlo, a tirare fuori quelle parole che già da tempo bruciavano dentro di lui, come una fiamma ardente.

“Amici Sipontini ,” cominciò Edor, la sua voce echeggiando tra gli ospiti, “Scusatemi se prendo la parola questa sera, non voglio rubare il palcoscenico alla festa della seppia, ma voglio dedicare un pensiero alle donne che, con coraggio e tenacia, aspettano i loro uomini da lontano, tra le tempeste della battaglia.”

Egli si rivolse con uno sguardo carico di emozione alle donne presenti, alle ragazze, alle madri, a quelle che nutrivano affetto e speranza, nonostante le incertezze del tempo. “Voi, donne straordinarie, siete la luce che ci guida in queste notti buie. Siete il vento che ci spinge avanti, nonostante le difficoltà. Siete la forza che ci mantiene in piedi, anche quando sembra che tutto crolli intorno a noi.”

Le sue parole, erano dolci e amare, c’era un velo di tristezza nel suo volto . “Le vostre mani hanno tessuto la trama delle nostre vite, avete ispirato le nostre imprese più audaci e riscaldato i nostri cuori più freddi. Ogni passo che facciamo sulla strada della battaglia è accompagnato dalla vostra presenza nella nostra mente e nei nostri cuori.”

L’ascolto era palpabile, l’attenzione era ferma su Edor, il suo discorso toccava profonde corde emozionali. “E oggi, in questo momento, il mio pensiero è rivolto a mia amata moglie Pucci, che mi manca oltre ogni descrizione. Lontana, come tanti di voi lo sono dai vostri cari, è il mio faro nella notte, la mia ragione di lottare, la mia stella guida.”

Gli occhi di Edor brillavano di affetto sincero, di riconoscenza, di risonanza con chi, nel pubblico, condivideva il suo stesso sentimento. “Quindi, sollevo il calice a voi, donne straordinarie, a voi donne Sipontine. A voi che sostenete i vostri uomini, a voi che attraversate le tempeste dell’attesa, a voi che donate la vostra forza e il vostro amore. Questo brindisi è per voi, perché il nostro coraggio si riflette nel vostro sguardo e il vostro amore è il nostro motore.”

Con un sorriso grato e un calore nel cuore, Edor alzò il calice in un gesto di omaggio, accompagnato da applausi sentiti e commossi. In quel momento, in quella festa, il suo discorso aveva reso omaggio a tutte le donne, portando un po’ di luce e riconoscimento a quelle anime che restavano in attesa, nel cuore di un mondo in guerra.

In quel momento Edor rileggeva nella sua mente la lettera che scrisse a sua moglie Pucci.

A Pucci la donna della mia vita. “In questo momento, mentre mi preparo a partire per un lungo viaggio, sento tutto il peso della solitudine che sta per sopraffarmi. Penso ai nostri viaggi passati, alle città visitate, ai momenti unici che abbiamo condiviso. Ricordo ancora con amore e tenerezza il giorno in cui abbiamo accolto la nostra amata Antonia e lo sguardo che fece nel vedere la prima volta il mondo, il sorriso contagioso di Cosimo.

Non voglio dirti un semplice “ti amo”, anche se spesso non te l’ho detto abbastanza. Ero felice di essere con te, di condividere la vita e le sfide, e mi scuso per non averlo espresso abbastanza. Apprezzo immensamente il tuo sostegno e il fatto che tu abbia saputo criticarmi quando era necessario, senza mai giudicare superficialmente. La tua capacità di vedere al di là delle apparenze e spegnere il mio lato peggiore mi ha fatto innamorare di te ancora di più.

Sei l’unica donna che abbia mai incontrato in grado di comprendere e accettare completamente chi sono, e per questo sarai sempre la mia Pucci, il mio faro nella tempesta e la mia ancora nei momenti di incertezza. Il nostro legame va oltre le parole, è un sentimento profondo che non può essere racchiuso in una semplice parola di tre lettere.

Ti amerò sempre, ovunque il mio cammino mi porterà. Aspettami con lo stesso sorriso che mi hai regalato in tutti questi anni, e ricorda che il nostro legame è eterno.

Con tutto il mio cuore, tuo marito,

Edor Grinoza