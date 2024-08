TARANTO – Forza Mirko, non mollare. Il 16enne di Sava, giovane promessa del calcio pugliese, è stato investito proprio nella sua città da un’auto all’uscita dello stadio Nino Camassa, dopo gli allenamenti.

Avrebbe dovuto soltanto fare un tratto di strada per tornare a casa e invece è stato travolto dall’Audi di un anziano.

E’ rimasto immobile per diversi minuti, in una pozza di sangue. Poi la corsa in ospedale, dove è arrivato in codice rosso e in coma.

Attualmente la sedazione è farmacologica. Lo staff medico del Santissima Annunziata è fiducioso su una ripresa, ma la prognosi resta purtroppo ancora riservata.

Il mondo del calcio fa il tifo per Mirko, in un momento così complicato.

Tanti i messaggi da parte delle società pugliesi. Ed è arrivato un video anche da Alex Del Piero, storico capitano della Juventus e campione del calcio italiano.

Un incoraggiamento da calciatore a calciatore. «Mi hanno detto che sei un grande lottatore e da oggi hai anche un tifoso in più.

Spero tu possa riprenderti presto, e spero anche un giorno di poterti conoscere di persona. Ciao Mirko, e forza!»

Nei giorni scorsi il Sava Calcio aveva organizzato una veglia di preghiera per Mirko nella parrocchia Sacra Famiglia. Ed erano tantissimi i giovani che vi hanno partecipato.