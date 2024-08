Disposizioni stradali per lo svolgimento delle processioni di Maria SS di Siponto e Sant’Andrea

Come da disposizioni dell’ordinanza n.169/2024 della Polizia Locale del Comune di Manfredonia per la tutela dell’incolumità pubblica e privata e per il corretto svolgimento delle processioni del 31 agosto in onore di Maria S.S. di Siponto, di Sant’Andrea del 1° settembre e per i fuochi pirotecnici che si svolgeranno a fine serata in loro onore, sono state stabilite alcune restrizioni sulle strade interessate al passaggio dei Santi e dei numerosi fedeli che vi partecipano.

Per questa ragione si informano tutti i cittadini che sabato 31 agosto, dalle ore 14:00 sino alla conclusione della processione, sarà attivo il divieto di transito, di fermata e sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente itinerario:

C.so Roma (tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Campanile), Via Arcivescovado, Corso Manfredi, P.zza Marconi (chiusura totale al passaggio della processione), viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce (tratto compreso tra Via La Marmora e Via Palatella), via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini (Ospedale San Camillo De Lellis), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, via Campanile, Piazza Giovanni XXIII.

Lungo questo percorso, sui muri e sui pali, sono affissi cartelli che indicano il divieto di sosta, di fermata e l’avviso di rimozione forzata.

Stessa cosa per quanto riguarda domenica 1° settembre per la processione in onore di S. Andrea Apostolo: dalle ore 15:00 alle ore 21:00, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli ed è vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, nelle seguenti strade e piazze:

V.le Kennedy (Chiesa di Sant’Andrea), Viale Kennedy ingresso Molo di Ponente, Viale Miramare nel tratto compreso tra Piazzale S. Ferri e Via dell’Arcangelo, Via dell’Arcangelo, Corso Manfredi, Piazza Marconi.

Per quanto riguarda i Fuochi pirotecnici del 31 agosto e 1° settembre in Spiaggia Castello: dalle ore 18.00 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli in Lungomare Nazario Sauro/Piazzale Ferri ed in Viale Miramare, nel tratto compreso tra Via A. Volta e Via Campanile.

Inoltre, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con rimozione forzata, in Lungomare N. Sauro (tratto compreso tra Via del Porto e P.le Ferri), ambo i lati del tratto di strada antistante Piazzale Ferri compreso tra Lungomare Nazario Sauro e ingresso del Molo di Levante, Viale Miramare (tratto compreso tra P.le Ferri e Via dell’Arcangelo).

Sicuri della collaborazione di tutta la cittadinanza. (nota stampa).