Manfredonia. Con l’approssimarsi della “Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto”, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza volta a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nei giorni di celebrazione.

L’ordinanza, che si applica dal 30 agosto all’1 settembre 2024, introduce una serie di restrizioni riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro o lattine, sia nelle aree di svolgimento degli eventi che nelle vie limitrofe.

Nel dettaglio, viene vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, a tutela dell’incolumità pubblica. Inoltre, è previsto l’obbligo di somministrare le bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o carta a perdere. I divieti si estendono anche al consumo di tali bevande in luoghi pubblici, con l’obbligo di utilizzare appositi raccoglitori per il corretto smaltimento dei rifiuti.

Apprezzando l’intento dell’amministrazione comunale di proteggere la sicurezza della cittadinanza durante i giorni di festa, ci auguriamo vivamente che tali misure siano estese (e controllate )anche alla zona delle giostre. Questa area, frequentata da numerose famiglie e bambini, richiede un’attenzione particolare per prevenire eventuali rischi legati all’abbandono incontrollato di bottiglie e lattine, che potrebbero rappresentare un pericolo.

La presenza delle giostre è un elemento di grande attrattiva per i più giovani, ma è proprio per questo motivo che è fondamentale garantire un ambiente sicuro e privo di pericoli. Garantire le misure restrittive anche a questa zona sarebbe un ulteriore passo verso la tutela dell’incolumità pubblica e assicurerebbe un’esperienza serena e sicura per tutti i partecipanti alla festa.

E’ quanto comunicato stamani da un commerciante di Manfredonia a StatoQuotidiano.it