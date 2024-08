Manfredonia (Foggia) – 30 agosto 2024. Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nella villa comunale di Manfredonia, nei pressi della storica fontana situata in prossimità del Castello. Un grosso ramo di un albero (un pino) si è staccato improvvisamente, probabilmente anche a causa del forte vento che ha interessato la zona nelle ultime ore, colpendo una coppia di anziani che si trovava a passeggiare nel parco.

Le persone coinvolte nell’incidente sono due uomini di età compresa tra i 70 e i 75 anni, identificati con le iniziali L.C. e P.T..

Secondo le prime informazioni raccolte, uno dei due, ha riportato ferite gravi a causa dell’impatto ed è stato prontamente trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo con l’ausilio di un elisoccorso. Nonostante la gravità delle ferite, l’uomo è vivo, ma la prognosi rimane riservata. Risultano: frattura a un braccio, trauma cranico. L’uomo è cosciente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Manfredonia. Gli operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, mentre la Polizia Municipale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico nei dintorni della villa comunale, che è stata parzialmente chiusa al pubblico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’albero.

L’incidente ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno assistito con sgomento alla scena. Numerose sono state le testimonianze di chi, trovandosi nei pressi del luogo dell’incidente, ha raccontato di aver udito un forte rumore prima di vedere il grosso ramo cadere improvvisamente a terra.

Le cause esatte del distacco del ramo sono ancora in corso di accertamento. Al momento, non è chiaro se l’albero presentasse segni di debolezza strutturale preesistenti o se il cedimento sia stato causato esclusivamente dalle condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti saranno chiamati a effettuare verifiche tecniche sull’albero e su altri esemplari presenti nella villa comunale per prevenire il ripetersi di simili eventi.

Non è ancora chiaro se l’incidente sarà oggetto di un’inchiesta formale, ma la gravità dell’episodio ha certamente acceso i riflettori sulla sicurezza delle aree verdi della città e sulla manutenzione degli alberi presenti.

La popolazione locale, intanto, si interroga sulle condizioni delle aree verdi della città e sulla loro manutenzione.

FOTOGALLERY