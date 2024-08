MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente si è verificato nella villa comunale di Manfredonia, nei pressi della fontana in prossimità del Castello.

Un grosso ramo di un albero, probabilmente in seguito al vento di queste ore, si è staccato improvvisamente andando ad impattare su una coppia di persone da altezza considerevole, come evidenziato dalle foto in allegato.

La caduta del ramo avrebbe provocato il ferimento di una delle due persone.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia municipale e sanitari del 118.

Non si conoscono al momento le condizioni di salute dell’uomo colpito dal ramo.

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso.