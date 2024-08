Molfetta – È scomparsa da ormai tre giorni la giovanissima Veronica Pellino, 12 anni, affidata al centro educativo minorile “Comunità Sant’Anna” di Molfetta. L’ultima volta che è stata vista risale al 28 agosto, quando si è allontanata dalla struttura in modo autonomo e non autorizzato. Il centro ha prontamente denunciato l’accaduto il giorno seguente, il 29 agosto, ma ad oggi, nonostante le indagini in corso da parte dei Carabinieri di Molfetta, non ci sono ancora notizie sulla sua sorte.

Il padre di Veronica, Giuseppe Pellino, disperato per la scomparsa della figlia, ha lanciato un appello pubblico – anche attraverso StatoQuotidiano.it – affinché il caso venga reso mediatico, nella speranza che chiunque abbia anche la minima informazione possa farsi avanti e aiutare a ritrovare la sua bambina. “Sono passati giorni senza alcuna notizia di Veronica, e il nostro dolore cresce con il passare del tempo. Chiediamo a chiunque possa aver visto o sappia qualcosa di contattarci immediatamente,” ha dichiarato il signor Pellino.

Veronica è descritta come una ragazza alta circa 1,50 m, con capelli castani lunghi e occhi marroni. Non è noto cosa indossasse al momento della scomparsa.

Le forze dell’ordine stanno continuando le ricerche, concentrandosi sulla rete di contatti della ragazza e sui luoghi che potrebbe aver frequentato. Tuttavia, ogni ora che passa aumenta la preoccupazione per la sua incolumità.

Il padre di Veronica invita chiunque abbia informazioni a contattarlo direttamente al numero 3336081540 o a rivolgersi alle autorità competenti. Ogni piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per riportare Veronica a casa sana e salva.

Dati e informazioni raccolte: