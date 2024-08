Foggia. Dall’inizio dell’anno la Polizia locale, attraverso l’incrocio dei dati elaborati dall’Ufficio Anagrafe e con una proficua collaborazione con lo Sportello Suap, ha individuato 43 stalli per disabili assegnati a persone che avevano perso la titolarità del diritto, per sopravvenuti decessi (la maggioranza dei casi), per cambio di residenza e per il termine della situazione che aveva determinato l’assegnazione stessa. Gli interessati hanno quindi ricevuto la conseguente revoca.

Ancora, è stata ultimata la colorazione bianca delle strisce pedonali collocate davanti a tutti gli istituti scolastici della città: prezioso il lavoro dell’Ufficio Traffico per garantire questo risultato destinato ad aumentare la sicurezza stradale, in prossimità di luoghi di formazione e aggregazione altamente frequentati.

“Ringrazio ogni componente della Polizia locale e dell’amministrazione comunale che quotidianamente lavora con passione, professionalità e lontano dal clamore mediatico, facendo la propria parte per ripristinare il rispetto delle regole e attuando concretamente la ‘rivoluzione della normalità’ da noi auspicata, che ha però bisogno della collaborazione dei cittadini e della consapevolezza che le ‘furbate’ non penalizzano soltanto chi vive nell’onestà, ma l’intera comunità. 43 stalli revocati sono in rapporto a quelli concessi un numero elevato: l’auspicio è che la tolleranza zero verso questi comportamenti e l’aumento dei controlli possano indurre anche un cambio complessivo di mentalità, fondamentale e necessario per restituire a Foggia la sua vera anima ed immagine” sottolinea l’assessora al Personale e alla Polizia locale Daniela Patano, che ringrazia anche “chi ha proficuamente lavorato per rifare le strisce pedonali, partendo davanti alle scuole che sono una priorità indiscutibile. Continueremo in questa direzione, con determinazione e pazienza” la sua conclusione.