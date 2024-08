La Polizia di Stato ha riconsegnato alla Parrocchia di San Berardino sita in San Severo i pomelli di ottone che erano stati ivi trafugati qualche giorno fa.

A denunciarne la scomparsa il Parroco della Chiesa che dispiaciuto per l'accaduto si era rivolto al personale del Commissariato P.S. di San Severo, il quale immediatamente ha avviato un'attività info-investigativa che si è conclusa con il ritrovamento degli oggetti sottratti in agro del comune di San Severo.

Il Sacerdote felice della lieta notizia ha voluto ringraziare i poliziotti per il lavoro svolto al servizio della collettività.