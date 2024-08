"Lo scorso anno - ha detto - avevamo registrato 374 donazioni a luglio e credevamo che così in basso non si potesse arrivare. Purtroppo l'estate 2024 ha incrementato questo record negativo

Foggia. 371 donatori di sangue a Foggia a luglio. Sono i dati tragici di un’emergenza sangue che anche nel capoluogo dauno segue la tendenza nazionale. “È l’estate che fa registrare i dati più bassi di sempre e per tutti i gruppi sanguigni, soprattutto dei gruppi 0RH+ e 0RH -“. Alessandro Giallella, presidente della sezione foggiana dell’AVIS, lancia il suo appello alla donazione:

“Lo scorso anno – ha detto – avevamo registrato 374 donazioni a luglio e credevamo che così in basso non si potesse arrivare. Purtroppo l’estate 2024 ha incrementato questo record negativo. Forse non ci si rende conto che il sangue serve non solo per le emergenze causate da incidenti stradali, ma è indispensabile per diversi interventi, per complicazioni dovute al parto e per tante altre problematiche. D’estate la popolazione di Puglia aumenta notevolmente perché si torna nella propria terra e i flussi turistici sono rilevanti.

Questo comporta una richiesta maggiore di sangue. Il centro trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Foggia è allo stremo, non riesce a soddisfare le richieste.

È il momento – conclude Giallella – di recarci in massa a compiere un gesto che per noi dura solo pochi minuti ed è indolore, ma per migliaia di persone rappresenta un unico spiraglio di vita. Siamo letteralmente alla canna del gas”. Per poter donare il proprio sangue ci si può rivolgere ad AVIS comunale di Foggia o direttamente al centro trasfusionale del policlinico foggiano dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11.30 e tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 18.30.

Nb gli intervistati sono, nell’ordine, Alessandro Giallella, presidente AVIS Foggia, Mario Tateo, presidente ATE odv Foggia, Stefano Santangelo, consigliere AVIS Foggia