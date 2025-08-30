Alla scavèze a Seponde
Quanne da peccenènne medîcèvene:
Ada ji alla scavèze a Seponde!
Penzèveca jôve nu juche e rerôve.
Po’ però,vèdôveaddrôte a prîcessiône
d’a Madonna nostre deSeponde
tandacristiéne alla scavèze.
Diciôve: Ma pecché vanne allascavèze?
E mamme:Eh,figghjamôje,timbe cevôle,
ma ada capì nu jurne.
Timbe c’jivulîtepe capì ca tanta côrespezzéte
caminenealla scavèzeammizz’astrede
p’avìnagrazzje
dalla Madonna nostre deSeponde .
Anna Rita Caracciolo
Scalzi a Siponto: Quando da bambina mi dicevano: / Devi andare scalza a Siponto! / Pensavo fosse un gioco e ridevo. / Poi però, vedevo a seguito della processione / della nostra Madonna di Siponto / tanta gente scalza. / Mi chiedevo: Ma come mai camminano scalzi? / E mia madre: Eh, figlia mia, ci vorrà tempo, ma un giorno capirai. / Il tempo è passato per capire che tanti cuori spezzati / camminano scalzi per strada / per avere una grazia / dalla nostra Madonna di Siponto.