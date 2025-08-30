Alla scavèze a Seponde

Quanne da peccenènne medîcèvene:

Ada ji alla scavèze a Seponde!

Penzèveca jôve nu juche e rerôve.

Po’ però,vèdôveaddrôte a prîcessiône

d’a Madonna nostre deSeponde

tandacristiéne alla scavèze.

Diciôve: Ma pecché vanne allascavèze?

E mamme:Eh,figghjamôje,timbe cevôle,

ma ada capì nu jurne.

Timbe c’jivulîtepe capì ca tanta côrespezzéte

caminenealla scavèzeammizz’astrede

p’avìnagrazzje

dalla Madonna nostre deSeponde .

Anna Rita Caracciolo

Scalzi a Siponto: Quando da bambina mi dicevano: / Devi andare scalza a Siponto! / Pensavo fosse un gioco e ridevo. / Poi però, vedevo a seguito della processione / della nostra Madonna di Siponto / tanta gente scalza. / Mi chiedevo: Ma come mai camminano scalzi? / E mia madre: Eh, figlia mia, ci vorrà tempo, ma un giorno capirai. / Il tempo è passato per capire che tanti cuori spezzati / camminano scalzi per strada / per avere una grazia / dalla nostra Madonna di Siponto.