Edizione n° 5809

BALLON D'ESSAI

PACE // Appello delle tre fedi in Italia: ‘Vescovi, rabbini e imam, incontriamoci subito basta odio’
29 Agosto 2025 - ore  15:48

CALEMBOUR

VIOLENZA // Uomo di 82 anni indagato per violenza su 13enne
30 Agosto 2025 - ore  09:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Alla scavèze a Seponde

SEPONDE Alla scavèze a Seponde

Scalzi a Siponto: Quando da bambina mi dicevano: / Devi andare scalza a Siponto! / Pensavo fosse un gioco e ridevo

Alla scavèze a Seponde

Alla scavèze a Seponde

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Alla scavèze a Seponde

Quanne da peccenènne medîcèvene:
Ada ji alla scavèze a Seponde!
Penzèveca jôve nu juche e rerôve.
Po’ però,vèdôveaddrôte a prîcessiône
d’a Madonna nostre deSeponde
tandacristiéne alla scavèze.
Diciôve: Ma pecché vanne allascavèze?
E mamme:Eh,figghjamôje,timbe cevôle,
ma ada capì nu jurne.
Timbe c’jivulîtepe capì ca tanta côrespezzéte
caminenealla scavèzeammizz’astrede
p’avìnagrazzje
dalla Madonna nostre deSeponde .

Anna Rita Caracciolo

Scalzi a Siponto: Quando da bambina mi dicevano: / Devi andare scalza a Siponto! / Pensavo fosse un gioco e ridevo. / Poi però, vedevo a seguito della processione / della nostra Madonna di Siponto / tanta gente scalza. / Mi chiedevo: Ma come mai camminano scalzi? / E mia madre: Eh, figlia mia, ci vorrà tempo, ma un giorno capirai. / Il tempo è passato per capire che tanti cuori spezzati / camminano scalzi per strada / per avere una grazia / dalla nostra Madonna di Siponto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.