Dalla serie: a Foggia una pallottola in testa non si nega mai a nessuno

Caro cinghiale, amico mio,

ti chiedo scusa,

ma benvenuto a Foggia…

Riferisci ai tuoi amici e parenti

di stare lontano da qua.

di Tigerman

(entità biologica anomala, categoria animale sapiente, esperto di cinghiali)

Foggia.

Tutti mi chiamano “uomo tigre”, タイガー・マスク.

Il codice bushido (武士道) dei samurai giapponesi mi ha insegnato che mio padre e mia madre sono il cielo e la terra.

I detrattori, invece, mi chiamano “asino”: è questo il mio vero nome in codice, quello che uso nell’ambiente, per proteggermi dal male.

Non sono libero, sono in gabbia. E dalla gabbia vi dico quanto segue.

Mantenete il segreto… ma potete anche dirlo a tutti.

Sono disturbato e turbato dalla notizia triste e vergognosa dell’uccisione di animali altrui, in quanto creature di Dio e non di pistoleri.

Tra poco uscirà il solito comunicato stampa: bla, bla, bla… dirà più o meno così:

“Per questioni di ordine pubblico il povero cinghiale, senza bussola, è stato sparato perché stava mordendo un bambino che aveva un ghiacciolo in mano… ghiacciolo che rischiava di cadere sull’asfalto, sporcandolo.”

Le solite storie. Le favole che vogliamo sentirci raccontare. Favole che a Foggia si ripetono un giorno sì e l’altro pure, soprattutto quando crollano palazzi costruiti sopra i tunnel.

Siamo a Foggia, la città dei 30 omicidi irrisolti.

La città dove si spara facile.

Caro cinghiale, amico mio, la colpa è tua: dovevi andare verso Firenze, o magari Roma, o anche Campobasso o Benevento.

Hai sbagliato città.

Qui si paga con il sangue.

La prossima volta che un tuo parente o conoscente verrà da queste parti deve sapere che Foggia non è Gubbio.

Ricordi la storia di San Francesco e il lupo di Gubbio? Siamo nel Medioevo.

Un po’ come la Foggia moderna, quando ai tempi di Federico II la città comandava il mondo.

Gli abitanti di Gubbio, esasperati da un lupacchiotto colpevole solo di fare… il lupo, volevano ammazzarlo.

San Francesco, che sapeva parlare meglio con gli animali che con gli umani sapienti, convinse il signor lupo a non dare più fastidio. In cambio, convinse gli abitanti a prendersene cura. Il lupo, con la pancia piena, non disturbò più nessuno.

E da quel giorno, a Gubbio, lupo e cittadini vissero felici e contenti.

Il cinghiale di Foggia, purtroppo, ha sbagliato epoca.

E città.

Qui comanda la pistola.

E così non ha avuto scampo.

Se mi avessero interpellato, avrei consigliato di catturarlo e adottarlo a fini didattici. Lui, in giro per la città, cercava solo qualcosa da mangiare: il suo unico scopo era nutrirsi e riprodursi, quell’istinto primario della vita.

E invece noi lo abbiamo fucilato.

Punirne uno per educarne cento. Di cinghiali, s’intende.

Come la pantera simpatica che, qualche anno fa, girava tra Puglia, Campania e Molise. Anche lei ha fatto la stessa fine.

Voleva solo mangiare.

Non ha aggredito nessuno.

Si spostava per centinaia di chilometri come fanno le pantere, ma stava lontana dagli umanoidi, l’entità biologica più pericolosa del pianeta Terra.

Abbiamo reparti speciali in ogni categoria, ma non siamo capaci di catturare una pantera.

Nemmeno un cinghiale.

Che ridere.

Anzi, che piangere.

Io, al cinghiale, avrei fatto un discorso.

Prima però gli avrei lanciato qualche chilo di carote. Mi avrebbe ascoltato. Sarebbe diventato un mio discepolo, un amico fidato. Gli avrei insegnato anche la musica, ma sempre dopo le carote. Prima il cibo, poi l’arte.

Il cinghiale sfortunato poteva essere accolto nell’ex zona militare oggi chiamata parco giochi Campi di Diomede: un’area che, durante le guerre mondiali, ospitava cavalli stalloni e postazioni contraeree.

Quel parco, uno dei più grandi d’Europa, poteva diventare un luogo di attrazione: andare lì a lanciargli una carota, vederlo tranquillo… un po’ come il lupo di Gubbio.

San Giovanni Paolo II disse che anche gli animali hanno un posto in Paradiso.

Caro cinghiale, perdona l’essere umano — animale sapiente regnante — perché non sa quello che fa.

Tanti anni fa, nella villa comunale, c’era una scimmietta sorda, attrazione per i bambini che le portavano noccioline e per gli adulti distratti. Una gabbia, proprio a pochi metri dal luogo in cui, durante la guerra, la contraerea foggiana fallita tentava la fuga, travestita da civile, sotto i mitragliamenti a bassa quota.

Anche oggi, il cinghiale avrebbe potuto essere “utilizzato” come distrazione di massa. Magari vicino a quel vagone ferroviario fuori luogo ma non troppo.

Al cinghiale ammazzato a Foggia bisognerebbe fare un monumento.

Aveva avuto coraggio e fiducia nell’animale sapiente.

Aveva fame, ma nessuno gli ha dato da mangiare.

Aveva caldo, ma nessuno gli ha dato da bere.

Però, a Foggia, una pallottola non si nega mai a nessuno.

Spero che il cinghiale e i suoi colleghi abbiano capito la lezione: qui non si entra e non si esce, se non in una bara.

Chiedo scusa al cinghiale da parte di tutti quelli che odiano gli animali.

Perdona loro, perché non sanno quello che fanno.

Il mio nome in codice è “asino”, ma tutti mi chiamano Tigerman.

Oggi, nella morte del mio collega cinghiale, mi sento un po’ topo.

Perché l’umanità, oggi, ha fallito.

Ha dato il peggio di sé.

Chissà se il Comune dichiarerà il lutto cittadino.

Credo di no.

Ma sarebbe bello.

In un’altra vita, in un’altra epoca.

Magari a Gubbio.

Amen.

Nella foto: il cinghiale sembra dormire.

In realtà è un cinghiale morto ammazzato per colpa degli umani.