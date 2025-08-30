“La notizia della scomparsa di Rocco Piccolo è stata tanto inaspettata quanto dolorosa. Se ripenso agli ultimi 30 anni di attività politica lo rivedo condividere tutte le scelte che compimmo, io giovane sindaco e lui affidabile assessore al Bilancio, e che hanno cambiato in meglio il destino della nostra comunità. Per 9 anni abbiamo vissuto quell’esperienza amministrativa con passione e impegno. Un tempo lungo che me ne ha fatto conoscere e apprezzare anche la carica umana e la contagiosa simpatia. E anche quando le nostre strade politiche si sono divise, mai sono venuti meno, reciprocamente, il rispetto e la lealtà. Desidero esprimere alla famiglia di Rocco tutta la mia vicinanza e il mio sostegno, certo che saranno in tantissime e tantissimi a ricordarlo con affetto”. Lo dice in una nota Paolo Campo, consigliere regionale del PD