PACE // Appello delle tre fedi in Italia: ‘Vescovi, rabbini e imam, incontriamoci subito basta odio’
29 Agosto 2025 - ore  15:48

VIOLENZA // Uomo di 82 anni indagato per violenza su 13enne
30 Agosto 2025 - ore  09:48

E' morto Rocco Piccolo. Campo: "Una perdita dolorosa"

CAMPO E’ morto Rocco Piccolo. Campo: “Una perdita dolorosa”

"La notizia della scomparsa di Rocco Piccolo è stata tanto inaspettata quanto dolorosa"

Paolo Campo: "124 infermiere e infermieri assunti da Asl Fg e policlinico Riuniti"

PAOLO CAMPO, PD

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 30 agosto 2025. E’ morto stamani Rocco Piccolo, già assessore comunale di Manfredonia.

 

MOLO 21

L’intera comunità di Molo 21 partecipa con profonda commozione al dolore della nostra socia e amica Lidia Piccolo, per la perdita del caro padre Rocco, figura di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per la nostra associazione. Rocco, uomo di passione civile e di impegno politico, ha condiviso con noi idee, progetti e sogni, sempre con la schiettezza che lo contraddistingueva e con quell’ilarità capace di alleggerire anche i momenti più difficili. La sua assenza lascerà un grande vuoto, ma il ricordo del suo esempio e del suo spirito autentico continueranno a vivere nella nostra comunità. Ciao Rocco, ci mancherai“. Molo21.

Lascia un commento

