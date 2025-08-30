FOGGIA – Con un comunicato ufficiale, la Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha spiegato le ragioni alla base dell’aumento dei prezzi dei biglietti per la stagione calcistica 2025-2026, chiedendo comprensione e vicinanza ai propri tifosi in una fase definita «delicata ma transitoria».

La società rossonera ha sottolineato come la decisione sia stata tutt’altro che semplice, presa «con piena consapevolezza del sacrificio economico richiesto» alla tifoseria. Alla base della scelta, due fattori ritenuti «momentanei ed eccezionali»:

le limitazioni di capienza dello stadio Pino Zaccheria, dovute ai lavori di manutenzione straordinaria in corso;

una raccolta pubblicitaria e di sponsorizzazioni meno rapida rispetto alla scorsa stagione.

Lavori allo Zaccheria: capienza ridotta e abbonamenti sospesi

Gli interventi di manutenzione – finalizzati ad aumentare la capienza dell’impianto dagli attuali 11.318 posti a 15.657, oltre a migliorare sicurezza e comfort – stanno creando inevitabili limitazioni logistiche. Alcuni settori resteranno parzialmente chiusi a rotazione, e la disponibilità di posti varierà di partita in partita, con un massimo stimato di 6.818 spettatori.

Questa situazione ha costretto la società a sospendere la campagna abbonamenti: «Non era possibile garantire ai nostri abbonati il posto fisso né un calendario certo di disponibilità dei settori», spiega il club, evidenziando come l’assenza di questa voce di entrata – la cosiddetta “finanza anticipata” – abbia inciso pesantemente sul budget stagionale.

Budget e rafforzamento della rosa

Oltre alle criticità logistiche, anche la pianificazione economica della stagione ha subito contraccolpi. La dirigenza rossonera ha evidenziato la necessità di «programmare un budget sostenibile per il rafforzamento della squadra e per rispettare puntualmente tutti gli impegni economici, fiscali e previdenziali».

Per queste ragioni, il Foggia è stato «costretto ad allineare i prezzi dei biglietti» a quelli già in vigore in altre piazze di Serie C con un bacino di utenza simile. Una scelta definita «sofferta ma inevitabile», in attesa che il quadro economico e gestionale torni stabile.

Prospettive per il girone di ritorno

La società guarda comunque con fiducia alla seconda parte della stagione. L’auspicio è di ridurre i prezzi dei biglietti a partire dal girone di ritorno, quando i lavori allo Zaccheria dovrebbero consentire di riaprire settori oggi inagibili e di avviare la vendita di mini-abbonamenti.

Parallelamente, è in crescita l’attività di raccolta pubblicitaria, anche grazie all’impegno della Fondazione per lo Sport della Capitanata, che negli ultimi giorni ha intensificato il lavoro con gli imprenditori locali. «Questo sostegno – sottolinea la società – potrà consentirci di respirare sul piano finanziario e programmare meglio il futuro».

L’appello

Il comunicato si conclude con un accorato invito al popolo rossonero: «Siamo consapevoli delle difficoltà e comprendiamo il risentimento di parte della tifoseria, ma ora più che mai abbiamo bisogno del calore dello Zaccheria. Il sostegno dei nostri tifosi rappresenta una spinta insostituibile per i ragazzi in campo».

Dal club filtra l’intenzione di rafforzare il dialogo con i sostenitori, promuovendo un modello di tifo basato su passione, legalità e rispetto. «Il nuovo percorso intrapreso a maggio – si legge nella nota – è ispirato alla trasparenza e alla legalità, con l’obiettivo di affrontare senza timori le sfide del futuro, investendo sulle infrastrutture e sull’organizzazione».

IL COMUNICATO STAMPA

A beneficio di una migliore informazione dell’opinione pubblica – con la quale ci scusiamo per i tempi di chiarimento delle ragioni che hanno determinato la politica dei prezzi dei biglietti per la stagione 2025-26 – la società CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. tiene a comunicare che la decisione di modificare i prezzi dei tagliandi non è stata, di certo, facile e scontata quanto, invece, delicata e sofferta innanzi tutto perché vi è piena consapevolezza del sacrificio economico richiesto ai nostri Tifosi.

Si è trattato, però, di dover governare una duplice – momentanea ed eccezionale – situazione di difficoltà, legata ora alle note limitazioni di capienza e accesso dello Stadio Zaccheria dovute ai lavori di manutenzione straordinaria in corso, ora alla meno tempestiva – rispetto allo scorso anno – raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni dalle imprese locali.

Gli importanti lavori di manutenzione – volti a migliorare la struttura, aumentare la capienza (da 11.318 posti a 15.657 posti) e garantire adeguati standard di sicurezza e comfort – comportano nel breve termine significative limitazioni logistiche perché (a) alcuni settori saranno parzialmente chiusi a rotazione e (b) il numero di posti disponibili potrebbe variare di partita in partita, con un numero massimo di 6.818 posti. Ciò ha costretto a sospendere la campagna abbonamenti per la stagione in corso, non potendo assicurare ai nostri Abbonati i posti fissi sugli spalti nel settore scelto per l’intera stagione, né un calendario certo di disponibilità.

La necessità di pianificare un prudente budget sostenibile per la campagna di rafforzamento della squadra oltre che per il regolare adempimento alle scadenze di legge di ogni pagamento (anche fiscale e previdenziale) nel corso della intera stagione ha, così, purtroppo risentito fortemente di queste difficoltà oggettive che – per il momento – hanno impedito di poter contare sul sostegno della c.d. “finanza anticipata” legata agli abbonamenti (oltre che sul tradizionale congro numero di biglietti da poter mettere in vendita) e della c.d. “finanza programmata” legata ai contratti di sponsorizzazione.

In questa prospettiva, purtroppo, la Calcio Foggia 1920 s.r.l. è stata, per ora, costretta ad allineare i prezzi dei biglietti a quelli già da tempo proposti da altre società di Serie C in città dall’analogo bacino di utenza.

Tuttavia, resta sin d’ora il fondato auspicio – se non l’impegno – della Calcio Foggia 1920 s.r.l. a riconsiderare tale politica di prezzi dei biglietti (e, quindi, la loro auspicabile riduzione) non appena le suddette ragioni di momentanea difficoltà dovessero cessare come auspichiamo possa concretamente accadere per il girone di ritorno del campionato 2025-26 da un canto tornando a disporre stabilmente di adeguati settori dello Stadio (con possibilità di proporre, tra l’altro, miniabbonamenti) per il concreto ed apprezzato impegno dell’Amministrazione comunale di Foggia e dall’altro potendo contare su una raccolta pubblicitaria più robusta che, in questi ultimi giorni, pare in sensibile crescita grazie anche al meritorio lavoro della Fondazione per lo Sport della Capitanata che ha avviato un’apprezzata attività di raccolta pubblicitaria anche nell’interesse della Calcio Foggia 1920 s.r.l.

Al sincero ringraziamento a chi siamo certi aiuterà la Calcio Foggia 1920 s.r.l. a superare queste momentanee difficoltà (Comune di Foggia, Fondazione per lo Sport della Capitanata e Imprenditori del Territorio), sentiamo di dover unire quello, altrettanto sincero, ai Tifosi del Foggia che – pur comprensibilmente risentiti degli accadimenti e sempre del tutto liberi di esprimere ogni appassionata opinione secondo canoni di legalità e civiltà – siamo certi non faranno mai mancare il loro essenziale ed appassionato sostegno alla nostra Squadra per il migliore raggiungimento dei risultati sportivi.

In conclusione, per il bene del Foggia, con umiltà e dimenticando ogni passata incomprensione, teniamo a fare appello a chiunque abbia a cuore la maglia rossonera per far comprendere a tutti l’importanza del sostegno della Tifoseria in questa particolare e delicata fase della storia della squadra rossonera.

Dallo scorso maggio si sta intraprendendo un nuovo percorso sportivo ispirato alla legalità per affrontare senza timori sfide impegnative, investendo anche per migliorare infrastrutture e organizzazione. Si tratta di una fase di radicale cambiamento che offre l’occasione di proporre a tutti l’orgogliosa identità della Tifoseria foggiana quale primario esempio virtuoso di valori sportivi e di piena legalità. Per questo, oggi più che mai, abbiamo bisogno del calore e della vicinanza di tutto il popolo rossonero perché il ruggito dello Zaccheria, la presenza e il tifo di ciascuno di voi, rappresentano una spinta insostituibile per i nostri ragazzi in campo.

Vi invitiamo, dunque, a comprenderci e a rimanere al nostro fianco, con la passione di sempre, anche in questo difficile periodo transitorio: il vostro supporto è la forza che ci permetterà di tornare a riempire il nostro Zaccheria – rinnovato e più accogliente – e a gioire insieme sugli spalti. Sempre Forza Foggia! (nota stampa).