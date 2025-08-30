Edizione n° 5809

Home // Cronaca // Maltempo nel Foggiano, strade e campagne allagate. Mattinata, sindaco chiede “stato di calamità”

MATTINATA Maltempo nel Foggiano, strade e campagne allagate. Mattinata, sindaco chiede “stato di calamità”

Una tromba d'aria ha divelto una struttura esterna che si trovava su un attico di un'abitazione in via Vincenzo Salvato a Foggia facendola precipitare sull'asfalto e provocando il danneggiamento di alcune auto.

MALTEMPO MATTINATA, PH ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //
FOGGIA, 30 agosto 2025, 15:00. Redazione ANSA. Un’ondata di maltempo ha investito da ieri pomeriggio e fino a stamattina gran parte del territorio della provincia di Foggia causando l’allagamento di strade, rami di alberi spezzati e tetti divelti.

Una tromba d’aria ha divelto una struttura esterna che si trovava su un attico di un’abitazione in via Vincenzo Salvato a Foggia facendola precipitare sull’asfalto e provocando il danneggiamento di alcune auto.

Il comune di Mattinata ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità in seguito ai gravi danni causati da un violento nubifragio che si è abbattuto ieri pomeriggio sul territorio garganico. Le piogge e il vento hanno praticamente distrutto circa l’80% del raccolto olivicolo, come confermato dal sindaco Michele Bisceglia. “Una bomba d’acqua accompagnata da un forte vento ha divelto alberi di olivo in particolare, allagando strade, danneggiando le strutture balneari”, ha detto.
Sempre sul fronte garganico, a San Nicandro Garganico un violento nubifragio ha causato il riversamento delle acque piovane nei punti di maggiore criticità idrogeologica del centro abitato con conseguenti allagamenti anche di alcune arterie stradali. Il nubifragio, di breve durata, ha provocato l’allagamento anche di tre cabine Enel con disagi per alcune abitazioni che, stando a quanto riferito dal sindaco Matteo Vocale, sono senza corrente elettrica da circa quattro ore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

