Dal 1° settembre entreranno in vigore importanti cambiamenti nella guida delle parrocchie e negli uffici della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, annunciati dall’arcivescovo Padre Franco Moscone.

Tra le novità principali, don Pasquale Pio Di Fiore sarà il nuovo parroco di Santa Maria Maggiore e San Francesco d’Assisi a Ischitella, mentre don Luca Santoro assumerà l’incarico di amministratore parrocchiale di San Carlo Borromeo a Manfredonia, mantenendo la guida della comunità di Mattinata. A Vieste, don Emanuele Granatiero diventa amministratore della parrocchia Santa Maria delle Grazie.

A San Giovanni Rotondo, don Fabio Vecchi sarà vicario della parrocchia Trasfigurazione del Signore, continuando a dirigere l’Ufficio diocesano per le pratiche matrimoniali. Nella stessa città, padre Julián Esteban Londoño Yepes (itca) collaborerà nella parrocchia San Giuseppe Artigiano. A Manfredonia, don Luciano Pio Vergura entra come collaboratore nella parrocchia Spirito Santo, mantenendo la direzione della Caritas diocesana.

Sul fronte dei servizi diocesani, nasce il nuovo Servizio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale, guidato da don Nicola Pio Castriotta con la collaborazione di don Giovanni Totaro, don Matteo Totaro e don Maurizio Guerra. Don Nicola Iacovone sarà responsabile del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica, mentre don Pasquale Pio Di Fiore assumerà anche il ruolo di vice-direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia. La professoressa Annamaria Salvemini guiderà l’Ufficio comunicazioni sociali e la redazione di Voci e Volti, mentre don Gabriele Giordano sarà referente per i seminaristi.

Prevista anche la costituzione di una fraternità sacerdotale a Carpino, composta da don Nicola Iacovone, don Pasquale Pio Di Fiore e don Michele Arturo.

Padre Moscone ha sottolineato come questi avvicendamenti non rappresentino semplici scelte organizzative, ma “momenti di grazia” nei quali ogni sacerdote rinnova il proprio impegno al servizio della comunità. L’arcivescovo ha ringraziato i presbiteri per la disponibilità e la testimonianza di obbedienza, auspicando che le nuove nomine siano fonte di comunione e rinnovato slancio pastorale per l’intera diocesi.

Lo riporta ilsipontino.net.