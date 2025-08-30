Edizione n° 5809

BALLON D'ESSAI

PACE // Appello delle tre fedi in Italia: ‘Vescovi, rabbini e imam, incontriamoci subito basta odio’
29 Agosto 2025 - ore  15:48

CALEMBOUR

VIOLENZA // Uomo di 82 anni indagato per violenza su 13enne
30 Agosto 2025 - ore  09:48

MANFREDONIA Manfredonia. “Da danno ambientale, a valore aggiunto”

Una zona, aggiunge Manzella, che dovrebbe accogliere cittadini e turisti, è diventata impraticabile. E c'è persino chi vorrebbe far passare questo degrado per "valore aggiunto".

Manfredonia. Da danno ambientale, a valore aggiunto (2)

Manfredonia. Da danno ambientale, a valore aggiunto (2)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Da danno ambientale, a valore aggiunto”.

Quello che dovrebbe essere un tratto di costa valorizzato e curato, è invece diventato un esempio di degrado inaccettabile. Sul tratto del lungomare del sole, dal Porto Turistico all’Hotel Panorama del Golfo, si assiste a un accumulo di cimodocea, cannucce, erbacce, cattivo odore, moscerini, e cosa ancora più grave, anche presenza di topi.
Una zona, aggiunge Manzella, che dovrebbe accogliere cittadini e turisti, è diventata impraticabile. E c’è persino chi vorrebbe far passare questo degrado per “valore aggiunto”.
Ma il rispetto dell’ambiente non si improvvisa: serve manutenzione, bonifica e attenzione vera.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane

2 commenti su "Manfredonia. “Da danno ambientale, a valore aggiunto”"

  1. È un valore aggiunto.
    Un’oasi in città, chi se lo può permettere? Con percorsi per escursioni fatto gestire e curato dal Cai,
    Club Alpino Italiano

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

