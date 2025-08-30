Alla mia destra c’è un meraviglioso e bravissimo uomo di governo che ha tutta la nostra fiducia, sta facendo bene il suo compito al governo.
Questa regione ha delle grandi possibilità e deve finalmente decollare come può decollare”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, a Manfredonia (Foggia), rispondendo ai cronisti sulla possibilità che il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Puglia possa essere il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Entrambi hanno partecipato a un incontro su sicurezza e giustizia nel Foggiano.
