PACE // Appello delle tre fedi in Italia: ‘Vescovi, rabbini e imam, incontriamoci subito basta odio’
29 Agosto 2025 - ore  15:48

VIOLENZA // Uomo di 82 anni indagato per violenza su 13enne
30 Agosto 2025 - ore  09:48

Manfredonia. Donzelli, Gemmato presidente Puglia? "Non piantiamo bandiere"

GOVERNO Manfredonia. Donzelli, Gemmato presidente Puglia? “Non piantiamo bandiere”

"Alla mia destra c'è un meraviglioso e bravissimo uomo di governo che ha tutta la nostra fiducia, sta facendo bene il suo compito al governo"

ON GEMMATO - Fonte: terlizzilive

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

ANSA. BARI, 30 agosto 2025, 13:36. “Noi stiamo cercando il miglior presidente di questa regione.

Alla mia destra c’è un meraviglioso e bravissimo uomo di governo che ha tutta la nostra fiducia, sta facendo bene il suo compito al governo.

Questa regione ha delle grandi possibilità e deve finalmente decollare come può decollare”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, a Manfredonia (Foggia), rispondendo ai cronisti sulla possibilità che il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Puglia possa essere il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Entrambi hanno partecipato a un incontro su sicurezza e giustizia nel Foggiano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

