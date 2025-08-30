Edizione n° 5809

BALLON D'ESSAI

PACE // Appello delle tre fedi in Italia: ‘Vescovi, rabbini e imam, incontriamoci subito basta odio’
29 Agosto 2025 - ore  15:48

CALEMBOUR

VIOLENZA // Uomo di 82 anni indagato per violenza su 13enne
30 Agosto 2025 - ore  09:48

Manfredonia. Donzelli, 'oggi la magistratura ha perso credibilità'

DONZELLI Manfredonia. Donzelli, ‘oggi la magistratura ha perso credibilità’

"Quando ho iniziato a fare politica, ho iniziato così, come Giorgia Meloni, dopo le stragi di Falcone e Borsellino."

ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA, 30 agosto 2025, 12:35. “C’è una piccola parte politicizzata della magistratura che ha rovinato purtroppo in questi anni la credibilità e l’immagine della magistratura stessa.

Poi c’è stata ‘mani pulite’. In quei momenti i magistrati in Italia erano considerati dei semi Dei. Oggi come oggi se ci chiediamo se la magistratura ha la stessa credibilità in questa nazione, dobbiamo risponderci purtroppo di no. Questo è un problema e una brutta notizia”. Lo ha detto Giovanni Donzelli responsabile dell’organizzazione di FdI, a Manfredonia (Foggia).

