Manfredonia pronta per il “Mangiamare 2025”. Russo: “Un inno al mare, alla tradizione e al lavoro dei pescatori”

Manfredonia si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il Mangiamare 2025, una celebrazione autentica del mare, del suo prezioso pescato e, soprattutto, della dedizione della comunità di pescatori locali.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei pescatori e offrire al pubblico un’esperienza culinaria unica, incentrata sulla freschezza e qualità del pescato del giorno.

I preparativi fervono da settimane, con un’organizzazione meticolosa che non lascia nulla al caso.

Protagonista assoluta sarà l’imbarcazione “Nuova Laura”, che nei giorni 2 e 3 settembre solcherà il mare per garantire il pesce fresco destinato alla manifestazione.

A bordo, l’equipaggio è già all’opera nella preparazione delle tradizionali “maglie per Sant’Andrea”, un rituale che richiama le radici più profonde della marineria sipontina e la devozione verso il santo protettore dei pescatori.

Uno dei momenti più suggestivi del programma sarà la storica “sciabica”, in programma la mattina del 5 alle ore 6:00: un’occasione unica per assistere dal vivo alle antiche tecniche di pesca, tramandate di generazione in generazione, e per scoprire “come pescavano i nostri antenati”.

Il Mangiamare non è solo un evento gastronomico, ma un vero e proprio simbolo di resistenza.

Come spiega Alessandro Russo, uno degli organizzatori: “Reagire per ottenere: è questa la nostra filosofia. Nonostante le difficoltà economiche e normative, non molleremo mai. Il mare è il nostro pane quotidiano e continueremo a lottare per valorizzare questo mestiere giorno dopo giorno”.

La determinazione dei pescatori è stata premiata anche dal riconoscimento ufficiale che consente loro di procurarsi il pesce direttamente, una conquista che la marineria locale definisce “una vittoria” per tutta la comunità.

Per i visitatori, la promessa è quella di assaporare pesce freschissimo e di qualità superiore, lo stesso richiesto e apprezzato in tutte le bancarelle d’Italia.

La serata clou dell’evento, fissata per venerdì 5 settembre, sarà il momento culminante della festa: stand gastronomici, piatti tradizionali e il profumo del mare renderanno Manfredonia il cuore pulsante della cultura marinara pugliese.

“Speriamo in tanti ragazzi, famiglie e curiosi che vengano a scoprire e gustare il nostro prodotto – aggiunge Russo –. Venite numerosi a Manfredonia, per condividere con noi questa celebrazione del mare, della tradizione e del futuro della pesca”.

