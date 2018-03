Foggia, inaugurazione “info kiosc” italiani

Di:

Foggia, 30 settembre 2015 – Il Ministro per il Dialogo Sociale del Governo di Romania, Liviu Marian Pop, sarà a Foggia giovedì 1 ottobre 2015. Accompagnato dall’Addetto agli Affari Sociali e Lavoro dell’Ambasciata di Romania, Mirela Videa, il Ministro inaugurerà presso la sede dell’Anolf Cisl in Via Montegrappa 64 a Foggia, uno dei quattro “info kiosc” installati in Italia nell’ambito del Progetto del Ministero del Lavoro di Romania. All’inaugurazione, che si terrà alle 15,30, sono stati invitati: il Sindaco di Foggia, Franco Landella; il Presidente della Provincia, Francesco Miglio; il Prefetto, Maria Tirone.

Seguirà una conferenza stampa, presso la sala riunioni della Cisl “Bruno Mazzi” in Via Trento 42, nel corso della quale il Ministro Pop ed il Segretario Generale della Cisl di Foggia, Emilio Di Conza, terranno una presentazione del progetto e del Protocollo d’Intesa tra la Cisl di Foggia ed il Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Protezione Sociale e delle Persone Anziane di Romania. L’obiettivo generale è “migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi di informazione forniti ai cittadini romeni migranti, desiderando agevolare la mobilità della manodopera ed anche l’eventuale reintegro socio-professionale in Romania”.

Nell’ambito del progetto denominato “Lo sviluppo della capacità istituzionale di fornitura dei servizi pubblici di informazione dei cittadini romeni migranti”, il Governo romeno intende “sviluppare una rete di sportelli d’informazione denominati ‘info kiosc’ con schermi di tipo ‘info–touch’ in 8 Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, è previsto il coinvolgimento di 4 città: Foggia, Reggio Calabria, Napoli e L’Aquila”.